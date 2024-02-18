神鬼上尉盜租4軍地 逃到菲國被逮

涉貪潛逃出境的陸軍第六軍團前上尉李振育，在菲律賓落網。（取自facebook.com/officialbureauofimmigration）

2024/02/18 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕陸軍第六軍團前上尉李振育，涉嫌假冒軍團名義，將其負責管理的新北市、桃園市等至少四處軍用土地，私自租給民間，三年多期間暗槓租金等費用合計三八八萬餘元；李於軍、檢調查期間潛逃菲律賓，調查局與菲國移民局合作，本月十五日在菲國宿霧市將李逮捕，將擇期押返我國歸案。

調查局國際事務處昨指出，菲國移民局接獲調查局通報後，雙方積極進行跨境執法合作，十五日在菲國宿霧市逮捕李，十六日押返移民局外國人收容所，待菲國警方確認李在菲國無涉犯其他案件後，即交調查局執行押解返台歸案；全案現由桃園地檢署指揮偵辦中。

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調查局與菲國合作

李振育近期押返台

調查局表示，李振育於二○一八至二○一九年間，擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官，涉向廠商佯稱是眷地租賃業務承辦人，以不實土地契約及繳費證明，使廠商誤認該文書為真，與李簽約後交付土地租金、補償金及履約保證金等，合計共三八八萬二七四四元。

案經調查局桃園市調查處移送桃園地檢署偵辦，軍方接獲舉報後進行內部調查期間，李自知難逃法網，趁行政調查結束、準備移送法辦前，提早搭機離境，潛逃至菲國。

桃檢傳、拘李男無著，於二○二○年十一月十七日，依涉犯可處七年以上徒刑的貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，對李發布通緝；本月十五日李男在菲國被捕。

調查局國際事務處昨指出，菲國移民局接獲調查局通報後，雙方積極進行跨境執法合作，本月15日在菲國宿霧市逮捕李，16日押返移民局外國人收容所，待菲國警方確認李在菲無涉犯其他案件後，即交調查局執行押解返台歸案。（記者錢利忠翻攝）

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