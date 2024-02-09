祭祖起口角 71歲弟砍死75歲兄

農曆春節前夕，七十一歲高男涉嫌持刀砍殺哥哥後逃逸，稍後被逮，哥哥送醫不治。 （記者湯世名攝）

2024/02/09 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節前夕彰化縣驚傳凶殺命案，七十一歲高姓男子與七十五歲的哥哥疑似為了春節祭拜祖先問題發生口角，弟弟涉嫌持刀砍殺哥哥後逃逸，哥哥送醫急救傷重不治。員林警方在命案發生三小時後，在南投市將呆坐車上的凶嫌逮捕到案。

據了解，這對兄弟長期感情不睦，兩人都獨居，雖住附近卻長期不往來；今年農曆春節前、七日晚間七點多疑因過年祭拜祖先問題，兩人在哥哥的住處發生口角，弟弟憤而持刀刺殺哥哥後開車逃逸。

請繼續往下閱讀...

長期感情不睦 犯案3小時落網

員林警分局由分局長吳詠傑率員趕抵現場，命案現場地面與牆壁噴滿血跡。消防人員到場，發現被砍殺的哥哥坐臥於走道上已無生命跡象，頭部開放性骨折，顏面及胸口多處撕裂傷，疑似遭利器割傷，送醫急救宣告不治。

警方根據相關跡證與監視器追查，鎖定行凶的弟弟開車往南投方向逃逸，三小時後在南投市某處停車場發現凶嫌車輛，弟弟呆坐在車內，警方一擁而上，他未反抗束手就擒。

死者家屬說，行凶的弟弟多年來很少回來祭祖，這次可能是故意回來要激怒哥哥，哥哥認為他都不回來拜，兩人因此發生口角衝突。

警方不排除凶嫌為預謀犯案，訊後將高姓男子依殺人罪嫌移送法辦。據了解，本案將適用國民法官審理制度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法