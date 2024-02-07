「不要再有下一個⋯」陳沂︰施暴5萬輕鬆交保 恐模仿

當街遭毆的網紅陳沂，昨天下午到立法院召開記者會，聲淚俱下譴責暴力行為。 （記者王藝菘攝）

2024/02/07 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕當街遭毆的網紅陳沂昨下午在立法院與立委陳菁徽、徐巧芯共同召開記者會，齊聲譴責暴力行為，陳沂在還原事發經過後痛哭，她強調，說真話的人沒有錯，希望大家一起出來譴責暴力，「不要再有下一個人像我一樣遭受暴力對待！」陳媽媽也緊抱女兒哭喊，「妳沒有錯，繼續講妳想講的話！」

陳沂表示，她不想把這件事搞得這麼煽情，事發後她本來不想聲張，不知道這些人還會做什麼事情，這樣的暴力行為人人自危，到了前天深夜有記者詢問，她想很久後決定大聲說出來，盼社會共同譴責暴力，「我沒有錯，不應該偷偷躲起來。」

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陳沂說，自己一直以來都是就事論事，講出真話的人，不應承受莫名的私刑對待，因此站出來強力譴責暴力。她痛批，現在很多人都說她被打活該，這些難道不也是言語暴力，難道能被肢體暴力對待嗎？憲法保障人民免於恐懼的自由，但現在她很恐懼，希望大家都能自由自在做自己想做的事、說自由想說的話。

陳沂特別提到，先前網紅「超哥」在光天化日下毆打另一名網紅「Toyz」，輕鬆以五萬元交保，如今毆打她的凶手也以五萬元交保，恐怕會讓外界覺得把人家打到頭破血流根本沒有什麼，甚至出現更多模仿犯風潮。

陳沂在記者會上觀看她當街遭受暴力的影片後表示，當時剛走出家門等紅綠燈，有陌生男子靠近詢問「是陳沂嗎？」想要合照，她雖然看到對方眼神渙散、感覺怪怪的，仍配合和對方拍照，但對方假裝拿起手機要自拍，立即用手機敲擊她頭部，她本能反應閃避仍被打中好幾拳，瘋狂高喊救命，幸好有二名外國人見義勇為上前制止，她趕快跑到旁邊的消防隊求救，對方則開始咆哮另一個女生的名字，辯稱認錯人了。

陳沂認為，對方沒有認錯人，從頭到尾就是衝著她而來，監視器有錄到對方車子稍早就在附近徘徊，很有可能是預謀犯案，埋伏在附近確認是她就進行攻擊，是她人生中最可怕的經歷。

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