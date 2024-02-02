柯市府時期北市防汛門弊案╱副工程司開公司搶自家標案 情節重大不准復職

時任北市工務局水利工程處副工程司方龍乾（右）涉貪，懲戒法院裁定停職。 （資料照）

2024/02/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內的水利處防汛門弊案，查出時任工務局水利工程處副工程司方龍乾，涉與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以「租照」手法取得多件標案，二○二三年依利用職務機會詐取財物等罪起訴；現任市長蔣萬安上任後，除把方員移送懲戒法院，另聲請先行停職，日前確定獲准。

公司無品管證照 找人頭當主管

北檢認定，葛男二○一七年退休後與方龍乾合資成立詠灃公司，由葛妻掛名負責人，承攬水利處多件標案，兩人朋分每案五萬多至七萬多元不等獲利。詠灃租用品管證照，找人頭掛名防汛工程品質管理主管，方還對人頭說「監工坐我隔壁，計畫書核定就沒事了」，並在代理站長期間，隱匿詠灃未設置合格品管的瑕疵，於查驗紀錄表上不實登載「查驗結果：同意報請竣工」。

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方員涉貪污罪被押，去年十一月獲台北地院裁定卅萬元交保，隔天向水利處申請復職，但蔣市府考量其堅決否認貪污，毫無悔改之意，若准許其復職，恐將影響案件調查，且難防範再犯，除移付懲戒，另聲請先行停職。

懲戒法院一審認為，如讓方員繼續執行職務，對於防汛業務管理、刑案調查、證據保全及公務秩序維持，均有不可預期的風險，裁准聲請。方不服，提起抗告，主張所涉刑案已經刑事法院調查證據完竣，讓他繼續執行職務不會影響案件調查及證據保全，且尚未判刑確定，一審裁定遽認情節重大，見解有誤。

二審表示，只要懲戒法庭認為情節重大，有先行停職必要，即可裁准；至於方龍乾是否應受懲戒、如何懲戒，會由懲戒法庭審酌兩造主張，依相關證據綜合判斷。

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