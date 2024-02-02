收賄護航遠雄 新北城鄉局官員判撤職

2024/02/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市城鄉發展局正工程司海治平（停職中）於二○一二年擔任審議科長時，到花蓮遠雄悅來飯店住宿，費用由遠雄集團創辦人趙藤雄買單，並收受近十一萬元的人蔘禮盒，涉及護航遠雄位於土城、新莊的開發案；台北地院二○二二年依收賄罪判他有期徒刑四年十月，懲戒法院二審日前再判他撤職，停止任用二年確定。

檢方調查，二○一二年間，趙藤雄指示前副總魏春雄邀約承辦土城開發案環評公聽會的海治平餐敘，並贈送價值十萬八千餘元的人蔘禮盒，拜託護航遠雄的都市計畫審議；此外，海男一家人到悅來飯店渡假四天三夜，近七萬元食宿費後來由業者買單。

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海治平後來在審議新莊安泰段開發案時，發表有利於遠雄的言論，另允諾找李姓承辦人溝通容積率由二八八％變成三百％的爭議，協助遠雄推動土城及新莊開發案。

海治平涉及收賄罪，一審判刑四年十月，褫奪公權三年，目前仍在高等法院審理中；新北市府再將全案移請懲戒法院，一審時審酌他承認收禮且繳回不正利益，判決撤職並停止任用二年。

海治平上訴，強調不知禮品價值，也未要求免費招待食宿，要求改為不付懲戒，但二審認為一審判決並未違反經驗與論理法則，已駁回上訴，確定撤職並停止任用二年。

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