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G2輪式裝甲車 讓警方戰力如虎添翼

新竹縣橫山警分局攻堅職業賭場，保一的維安特勤隊裝甲車出動協助破門。（警方提供）

新竹縣橫山警分局攻堅職業賭場，保一的維安特勤隊裝甲車出動協助破門。（警方提供）

2024/02/01 05:30

配屬保一 2020年服役以來出動3次

〔記者王冠仁／台北報導〕警方在新竹縣破獲隱匿在透天厝中的大型職業賭場，更罕見出動「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」，讓整起攻堅行動順利完成。這款G2裝甲車曾經在電影「神鬼認證」中出現，不僅外型酷炫，戰力強大；這款裝甲車是警政署在二○一九年編列一千九百多萬元的預算購置，隔年正式服役，也讓警方戰力如虎添翼。

曾經在電影「神鬼認證」中出現

警方指出，目前這台G2輪式裝甲車編列在保一總隊旗下，這款車獲美、加、澳、比利時、荷蘭等許多國家軍警、特勤單位使用。全車採用十二至四十釐米厚鋼裝甲，能防十二點七釐米機槍彈攻擊，車底與油箱更是具備防爆功能，輪胎失去胎壓時仍可行駛，車上也配備液壓破門裝置讓人員能夠進行突擊任務，是一款性能極佳的攻堅利器。

此外，全車可載十名全副武裝特勤隊員，車身四周設十三個槍口及升降檯，車頂口配備機械轉檯和武器安裝系統，車上也配備紅外線攝影機；車側、車尾設腳踏板、上方有握把，人員可站立車外應變，更可利用車身當作掩體，大幅提升人員人身安全保護能力

警方說，自警政署採購此台輪式裝甲車以來，截至目前為止共出動三次。除此外，警方在二○二二年前往桃園破獲一處地下兵工廠，動員廿八名特勤警力、逮捕兩名犯嫌並查扣長槍一枝。去年九月，警方也出動輪式裝甲車前往台中，破獲以蔡姓男子為首的詐騙集團據點，當時裝甲車的震撼力讓蔡等五嫌嚇得束手就擒。

警界指出，過去警方使用的裝甲車多半是由軍方移撥而來，實務上並不符合警方攻堅、勤務所需。

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