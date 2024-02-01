打造3道金屬門 固若金湯 裝甲車撞破賭窟 抄出槍毒

新竹縣警荷槍實彈聯手縣刑大、保一維安特勤隊，以裝甲車，攻破一處大型職業賭場，起出槍彈和毒品。 （警方提供）

2024/02/01 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山警分局昨天凌晨三點多，荷槍實彈聯手縣刑大、保一維安特勤隊，以維安特勤隊的裝甲車強力破門下，攻破隱匿在芎林鄉三間連棟透天厝四樓的大型職業賭場，當場查獲負責人游男及其手下以及賭客等共十四人，查扣點鈔機、帳冊以及賭具，並發現在場許姓男子私藏槍械，起出有殺傷力的改造手槍和子彈共卅四發，另張姓男子身上扣得安非他命等毒品，全案訊後分依槍砲、毒品、賭博等罪嫌，把實際涉案的十三人分別移送法辦。

在場許男私藏槍械 13人被送辦

警方昨天凌晨的攻堅震撼了現場所有賭客和周邊住戶，保一維安特勤隊裝甲車衝撞住家鐵捲門的巨大聲響，一度讓附近居民懷疑是哪裡出了大車禍。但是約四十名員警衝入賭場後，也被現場的K煙給嗆得頭昏腦脹，加上徹夜未眠，昨天下午有人忍著身體不適，繼續製作筆錄以釐清案情。

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警方說，大約半個月前發現賭場所在的透天厝，夜間常有複雜人士出入，疑似暗藏職業賭場。蒐證後報請新竹地檢署指揮偵辦，昨天凌晨兩點攻堅。

但因這個職業賭場所在的房舍，由卅一歲游姓賭場負責人出面承租，就位在三間連棟的三樓半透天厝樓頂，以鐵皮搭蓋出的四樓違建內，一樓有鐵捲門阻擋，鐵捲門後還有兩道金屬鍛造門做防護，顯得固若金湯。

攻堅巨大撞擊聲 負責人和賭客四散奔逃

為此，保一維安特勤隊出動裝甲車協助攻堅，當下巨大的撞擊聲，把樓上賭興正盛的十一名賭客和游男等震得立刻四散奔逃，但因不敵從一樓連續突破三道鐵門而強勢湧入的員警，最後分在各樓層落網。

警方事後從現場搜出賭場抽頭金一萬多元，賭資四十六萬多元外，許男身上查獲一把包含彈匣、初驗有殺傷力的改造手槍和改造子彈共卅四發，另外張男身上有一包安非他命、以及重約近六十七公克的K他命共十四包。

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