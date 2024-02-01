透過網路應徵強盜 夫妻檔幕後操控 搶千萬名表

男子蔡昇宏跟其陳姓妻子被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/01 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區去年底發生里查德米爾（Richard Mille RM 030）千萬元名表強盜案，兩名失風落網男子供稱，被不知真實身分的男子教唆犯案；台北市警局循線查出，蔡昇宏夫妻檔根據電影情節，先透過臉書和紙飛機通訊軟體等應徵強盜，再出價三百萬元選定兩人負責打劫，日前逮捕蔡男夫妻到案。

錄取兩人打劫 約定付給三百萬

住新北市的卅一歲蔡男原是白牌司機，近來與妻子均無工作，去年十二月透過臉書「偏門」徵人的社團，表達要「幹一票大的」徵求有意願者，最後錄取對手表有研究的王男與洪男，約定行搶得手付一百萬元，名表出售再給兩百萬元，目標是常PO售表訊息的北市一家咖啡店老闆娘，並與對方約在咖啡店看表。

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看警匪電影學習匿蹤 製造斷點

蔡男事前觀看許多警匪電影學習匿蹤，犯案前幾天偕妻勘查地形，一度南下高雄再北返，並在不同巷道穿梭，還全程戴帽、口罩與假髮，不時更換外套及躲避路口監視器等，製造斷點。

犯案前一天和王、洪兩人會合後詳告計畫，並在台中租車，隔天北上犯案，王男進店假意看表，但行搶時被其餘店員及熱心鄰居壓制，報警逮捕。當時人在店外接應的蔡男下車逃逸，洪男歸還租車時也遭逮捕，兩嫌稱不知蔡男真實身分，均遭收押。

台北市警信義分局不眠不休調閱千支監視器過濾畫面，鎖定蔡男夫妻是影武者，查獲後依強盜罪法辦，蔡男遭收押，其妻被限制住居及出境。

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