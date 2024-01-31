「巧婦難為無米之炊」檢認定兩公部門已盡力稽查

明揚大火釀十死，檢察官偵結起訴，重話批工廠幹部。（資料照）

2024/01/31 05:30

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕明揚大火造成四名消防員殉職，屏東地檢署為追查有無公務員廢弛職務，對消防及工安稽查權責機關屏東縣消防局、經濟部產業園區管理局高屏分局詳查後，認為兩公部門已依現有人力盡責稽查，以無公務員涉刑事不法將此部分簽結。

屏檢指出，屏東縣消防局各項消防申報演練都有落實，但廠方刻意隱匿未申報，以消防局及經產園區管理局高屏分局有限的稽查人力，恐無法發現廠房囤放過量的C40-P架橋劑。

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此外，明揚未依規定設計儲存倉庫與申報，加上在與日俱增的事業單位及繁複的產業類別下，公務機關稽查人力未相對增加，此案凸顯公務機關巧婦難為無米之炊的困境。

屏東縣消防局長李彬正表示，將全力加強工安檢查，要求工廠管理資訊化，危險物品、存量、種類標示清楚，放置管理室，並導入AI救災系統、消防機器人等設備，以保障消防救災人員的安全。

捐款總額一億八千多萬元

明揚大火釀重大傷亡，屏東縣社會救助金專戶「○九二二火災爆炸災害」總計收到一億八八四三萬二九九八元善款，其中林榮三基金會、自由時報、聯邦銀行、瓏山林第一時間即以集團名義捐出一千萬元。

屏縣府表示，專戶管委會決議生活扶助金為一億六三五九萬一○○○元，包括指定罹難者三三四四萬、指定傷者一九○○萬元；四名罹難消防員每人發給一千一百一十八萬元、六名罹難員工每人五百一十七萬元。善款還用於復原重建、法律服務與扶助、心理重建、教育資助、緊急扶助金等方面。

縣府統計，明揚事故一百一十二名傷者中，仍有三十五名傷病患，包含十三位消防人員、二十二位員工還有就醫需求，其中有三名消防員迄目前仍請公傷假在家休養及接受治療。明揚公司仍在停工，火災的一廠保留原狀，有二百多位員工資遣，三百多位留下。

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