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緝菸犬出動 破北台灣最大私菸通路 扣11萬包

保三總隊刑警大隊出動緝菸犬蒐證，查扣私菸近11萬包。 （記者陸運鋒翻攝）

保三總隊刑警大隊出動緝菸犬蒐證，查扣私菸近11萬包。 （記者陸運鋒翻攝）

2024/01/30 05:30

情侶檔代購販售撈千萬 利用超商「店到店」轉運

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一對情侶長期在網路群組，代購販售加熱菸及走私菸品，保三總隊接獲檢舉進行蒐證，見時機成熟後持拘票及搜索票，分別在新北市中和區、淡水區倉庫，查扣走私菸品約十一萬包及加熱菸六千餘包，初估不法所得破千萬元，詢後將該對情侶依違反「菸酒管理法」移送偵辦。

保三總隊搜索新北中和、淡水倉庫

保三總隊刑事警察大隊表示，去年中接獲檢舉，卅歲范姓男子及呂姓女友，在臉書、抖音、IG、Twitter等社群平台成立菸品代購社團，販售走私菸品及對人體造成損害的劣質菸，由於價格低廉，成為北台灣網路最大私劣菸銷售通路。

在社群平台成立菸品代購社團

保三總隊調查，范、呂以一條一千元左右成本進口日本當地合法菸品，委託他人或是自己過海關時夾帶闖關，再以一條一千五百元至二千元售出，兩人出貨時會利用超商「店到店」方式轉運，謊稱是日本零食、家居小物，且多次變更寄貨超商躲避查緝。

去年底2嫌刑事不起訴面臨600萬裁罰

警方長期蒐證，鎖定嫌犯倉庫位於新北市中和區及淡水區，持搜索票、拘票並出動緝菸犬「樂樂」、「可樂」協助蒐證，當場查扣各國走私菸品達十萬九九三七包及加熱菸六五四○包，市值逾千萬元，警方說，查扣的數款劣菸尼古丁均超標，對人體造成損害，也嚴重干擾我國財稅秩序，去年底二嫌雖獲刑事不起訴處分，但後續將面臨六百萬元以下行政裁罰。

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