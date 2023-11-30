自由日日Shoot》深偽恐嚇案／中國歹徒攻台 寄模糊慾照 還有更精彩的…讓人驚恐上當

警方教導如何破解深偽變臉恐嚇之道。（資料照）

2023/11/30 05:30

對教壇、醫生試探性侵擾

〔社會新聞中心記者／台北報導〕「PS（改圖）艷照敲詐」是近兩年於中國興起的新型「攻心」詐術，造成不少中國政商界人士人人自危，近期此種詐術轉向台灣，針對教壇、杏醫精英男性進行試探性的侵擾。警方資安人員表示，民眾一旦接到類似恐嚇信件，建議「不連絡、速報案」才是自保之道。

自保之道︰不連絡、速報案

警方分析，這類中國犯罪集團的手法還不斷修正、升級，比如先透過管道取得被害人手機門號，改以發送簡訊方式寄發「情慾照」給恐嚇取財對象，照片故意變色或模糊處理，但以還有比這個「更精彩的東西」為釣餌，使部分被害人誤信私生活遭偷拍，因驚恐或心虛而上當，待被害人依指示連絡後，再告知轉帳帳戶、或要求購買點卡等虛擬物品，讓警方更難追蹤。

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警方表示，AI人工智慧修圖等科技技術近年突飛猛進，各類「變臉」軟體精進不少，中國犯罪集團藉此發展新的詐騙或恐嚇手法，比如，起初第一代版本只對政府官員下手，從官方網站蒐羅官員資訊之後，將照片「P」到風流照上，再假冒記者名義寄出恐嚇勒索信，要求官員拿出封口費，轉至指定帳號。

這種「看似簡單」的恐嚇信一再於中國得逞，甚至有一段時期的中國湖南省成為「重災區」，但招式用老之後，上當的人銳減。

4家上市公司幹部被騙

犯罪集團因此修改過於粗糙的恐嚇手法，進行一波升級，改為針對上市公司的高層管理幹部，以電郵寄發恐嚇信，誆稱「掌握公司營運秘密」，要求匯款擺平；即使有被害人認為收到的照片模糊不清，但憂心私生活被公開檢視，以及擔心斷送職業生涯，所以還是有人上鉤，曾在短短幾天就有四家上市公司幹部被騙。

今年以來，該集團開始把觸手伸向台灣，藉以擴大犯罪版圖，因此台北市警資安人員再三提醒民眾，一旦收到類似恐嚇信件，第一時間應是報案求助，千萬不要與對方連絡，以免掉入對方布設的陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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