自由日日Shoot》破解深偽「照騙」 雲端Deepware網可檢測

警方教導如何破解深偽變臉恐嚇之道。（資料照）

2023/11/30 05:30

〔社會新聞中心記者／台北報導〕台北市警局科技資訊安全人員指出，要防範自己（或群組、公司、單位）的影像或照片遭人擷取移植，藉以變造成Deepfake影照，除了自我小心辨別外，最簡易和自我維護的方法，是將影音視訊先行打上「浮動式明碼或無碼」辨別資訊，照片臉部標註「明碼或無碼資訊」，不僅可防制他人惡意盜用，易於識別資訊來源。

至於如何辨別「深偽視訊電話」，可要求對方在鏡頭前揮手，特別注意影片中的人臉，可觀察臉部是否有短暫的扭曲異常，因為 Deepfake幾乎都用於人臉的轉換。警方資安人員表示，此種辨別方式亦可用在目前流行的手機修容模式等伎倆。

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觀察臉部是否有短暫的扭曲異常

警方表示，要辨別深偽影音，可查看膚色、臉部是否有些微模糊？不自然的陰影？貶眼是否自然？若有疑慮，可將照片或影音傳送至有公信力的雲端檢測工具Deepware網站（https://deepware.ai/）檢測，警方目前即是以此方法初驗，若要取得鑑定報告，則須透過刑事警察局依案件流程辦理。

影音、照片上加浮動碼 防惡意盜用

若要避免影音、照片遭不肖人士盜用，可在網站頁面設定限制滑鼠右鍵的功能，禁止點閱者以滑鼠點選方式輕易複製及下載該影音，或用影音編輯軟體在影音、照片上添加浮水印，增加盜用的難度；但有心人士仍可能以擷圖取得照片，或以修圖軟體去除浮水印，正邪攻防方興未艾。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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