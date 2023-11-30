雲縣議員蕭慧敏涉賄選 當選無效確定

雲林縣議員蕭慧敏涉賄選，二審台南高分院判決當選無效，不得上訴。（擷取自雲縣議會網站）

2023/11/30 05:30

〔記者王捷、林旻臻／綜合報導〕雲林縣無黨籍議員蕭慧敏因涉賄選，雲檢提出當選無效訴訟，一審民事判當選無效，刑事上雲林地院認定蕭以每票一千元賄選，判兩年徒刑、緩刑五年、褫奪公權五年，但她上訴二審後緩刑被撤銷，當選無效民庭到高分院二審也被駁回，維持原判且不得上訴。

雲林縣府民政處表示，第六選區（北港、口湖、水林）議員蕭慧敏當選無效判決確定後，內政部收到法院公文（或雲林縣議會通知）會直接解除蕭的職務，並行文中央選舉委員會辦理議員遞補事宜，中選會召開委員會議通過後，辦理遞補公告，並通知雲林縣議會辦理議員遞補宣誓就職事宜。

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第六選區「落選頭」林哲凌可望遞補

該選區議員應選五人，前口湖鄉長林哲凌在去年底選舉為第六名落選頭，因未涉及賄選案件，故無選罷法第一一七條不得遞補之限制，可望遞補，中選會仍會向法院函查確定再審議。

台南高分院認為，蕭慧敏因涉嫌違反選罷法，她在選舉期間曾向多人行賄，包含提供五百元現金求票，以及與樁腳合謀，以每票一千元的對價交付賄賂，儘管部分賄賂行為未能達成，但其行為已觸犯選罷法規定。

雖然蕭慧敏上訴稱，賄選行為並未影響選舉結果，但台南高分院認為，依選罷法第一二○條第一項規定，當選人只要是觸犯選罷法第九十九條第一項，也就是有買票的行為，就構成當選無效的條件，與選舉結果沒有關係。綜合以上事實，法院判決駁回上訴，確定上訴人當選無效。此案不得上訴。

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