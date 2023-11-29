司法烏龍！ 檢聲請觀勒被駁 還瞎送執行

花蓮地檢署。（資料照）

2023/11/29 05:30

觀察勒戒程序被疏忽 男子二度染毒也遭瞎起訴 誤判刑兩個月

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮地檢署二○二一年間聲請觀察勒戒一名冉姓男子，被花蓮地院以管轄權錯誤駁回後，竟仍送執行。冉男出籠二度涉毒，台北地檢署竟在前無觀勒裁定下，違反程序起訴，台北地院也不察，判刑二月。發監前，冉男三度染毒，本案法官明察秋毫，發現前兩案接連違法，趕緊通知北檢，由檢察總長提起非常上訴。

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第三案法官明察 請檢察總長提非常上訴

冉姓男子二○二一年間在新竹施用安非他命，同日因詐欺通緝被警方緝獲，採尿後解送歸案，並移轉管轄至花檢，由於尿檢陽性又是首犯，花檢依毒品危害防制條例聲請觀勒，惟花院發現冉男的實際居住地不在花蓮，以無管轄權裁定駁回。詎料花檢未看清楚裁定內容，竟蓋章核發執行指揮書，把冉男抓去花蓮看守所附設勒戒處所，觀勒卅四日才釋放。

二○二二年間，冉男再度染毒被逮，雖然他曾入籠觀勒，但屬沒有法律效力的「黑牢」，本次仍應適用三年內初犯先觀勒的規定，未料北檢沒注意，直接起訴，聲請簡易判決處刑，北院也未查證冉男是否有經合法觀勒，逕判二月刑。

北檢收到判決，準備執行前夕，突接到北院來電，指冉男三犯毒品罪，承審法官調閱其前案裁判，赫見第一案花檢違法執行、第二案北院違法判決，連帶造成第三案也違反程序起訴。北檢急踩煞車，停發執行指揮書，請求檢察總長非常上訴，第二案日前獲最高法院撤銷，改為不受理；第一案已執行，無法糾錯；第三案法官則諭知不受理。

據悉，第一案由檢事官辦理，收案後沒想到法院會駁回，直接製作指揮書且未附上裁定，就交檢察官用印，勒戒所也未核對，連環錯終釀烏龍。

法部︰需檢附裁判書 司院︰前科紀錄擬改版

法務部表示，將促請各級檢察署於執行法院確定裁判時，指揮書後方應檢附裁判書，並確實核對裁判主文據以執行；至於矯正機關於辦理入監、入所時，如發現指揮書與所附裁判主文不同，亦應通知檢察機關。

司法院回應，正在研議被告刑案前科紀錄的改版作業，期使法官在使用時能更容易閱讀，避免產生誤判情形。

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