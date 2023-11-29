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頭份暗夜惡火 一家4口、1移工喪命

苗栗頭份一間民宅暗夜火警，1家4口與1越籍移工逃生不及喪命。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗頭份一間民宅暗夜火警，1家4口與1越籍移工逃生不及喪命。（記者蔡政珉翻攝）

2023/11/29 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市尖山里中華路一間民宅，昨凌晨發生火警，卅六歲屋主許男與其卅九歲越南籍妻子武女、八歲及六歲女兒，以及一名五十六歲黃姓女越籍女房客逃生不及，共釀成五死。另有一名女越籍移工租客與持觀光簽證來台的丈夫則跳樓幸運逃生，僅腳扭傷。

屋主一家因吸入濃煙窒息不治

苗栗檢警相驗，初步確認住在二樓房間的許男一家四口係因吸入濃煙窒息死亡，在三樓房間內的黃女，將擇日解剖釐清死因。至於起火原因？有無人為因素介入？仍待進一步鑑識判定。

昨凌晨當消防人員抵達火場時，發現一至三樓已經全面燃燒，一片火海，立即引水灌救，並利用破壞器材將深鎖的鐵門切開進入搜救，發現屋主一家四口全部擠在二樓主臥室，逃生不及被嗆死；黃女則倒在三樓的樓梯口，明顯死亡。

住三樓越籍夫婦跳樓幸運逃生

同住在三樓的吳姓越南女子及越籍阮姓丈夫因機警跳樓幸運逃生，惟阮男因七月份持觀光護照入境已經逾期。擔心自己身分曝光，緊急逃離現場，後來才被通知到案釐清案情。

死者許男的鄰居說，事發前曾聽到許男屋內傳來搬移物品的聲響，未料約十分鐘後突然見到濃煙竄出，熊熊烈火全面燃燒，釀成慘劇。

據指出，武女在一樓經營小吃店，鄰居對小吃部提供唱歌坐檯陪酒的營業方式抱怨連連，有時唱歌到很晚擾鄰，即便報警檢舉多次也遲未改善，導致屋主夫妻與鄰居互動不佳。

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