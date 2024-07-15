男師偷拍衛武營演出女大生僅穿內衣裸照 校方解聘確定
〔記者楊國文／台北報導〕高雄市某國中男專任教師奉派在衛武營參加場演出，被控2度將手機藏在腰間，潛入休息室偷拍劇團某女大生更衣時僅穿內衣的幾近全裸照片多張，被害人察覺後檢舉才曝光，校方開性平調查時，男老師噁稱基於「一時好奇」、「紀錄生活點滴」才偷拍，遭校方以違反教師法的性騷擾犯行，且情節重大等規定將他解聘，男老師不服興訟；最高行政法院認定解聘於法有據，判男老師敗訴確定。
判決指出，男老師被任職國中指派與其校內師生、被害女大生就讀的大學和其他團體，於2019年在高雄衛武營國家藝術文化中心進行戲劇演出。
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沒想到，男老師掌握被害女大生彩排、演出時間，在2個不同日期，趁女大生到更衣間換裝時，持手機偷拍她僅穿著內衣的照片，經女大生察覺有異，要求男老師刪除偷拍照片，但男老師僅敷衍刪除其中1張照片塘塞。
事後，女大生向男老師任職的國中提出檢舉稱，「我擔心被偷拍的照片外流，名譽受損」，並要求男老師不得再於國中任教，不得參與該場衛武營戲劇演出。
該國中組成性平會調查，男老師辯稱因「一時好奇」、「紀錄生活點滴」才偷拍女大生更衣照，當場亦向女大生道歉。
校方平會調查認為，男老師兩次偷拍行為屬不同日期，且是事情爆發後，女大生找他對質時才刪除全部偷拍照，難以認定具有悔意，尤其是利用老師身份和職務，在演出戲劇期間趁女大生不注意之際，偷拍她將近全裸的照片，嚴重破壞女大生對老師、戲劇參演者的信任和安全感，涉及性騷擾且情節重大，依違反教師法第14條規定將他解聘。
男老師不服，經申訴遭駁回後，提起行政訴訟。
高雄高等行政院審理認為，男老師利用高雄衛武營國家藝術文化中心進行戲劇演出時，在休息室偷拍女大生更衣僅穿著內衣的照片4、5張，且是不同日期拍攝，構成性騷擾，且情節重大，造成女大生身心創傷，校方將他解聘，一切合法，判男老師敗訴。
全案上訴後，最高行政法院認定校方解聘男老師於法有據，判他敗訴確定。