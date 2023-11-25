剁人雙掌拋溪 賠700萬仍判7年半

曾姓男子等人剁斷柯姓男子雙掌後，將人丟包台中榮總埔里分院急診室。（資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年五月間，曾姓等八名男子製造假車禍，擄走幫忙親友喬債的柯姓被害人，要柯男代還二百萬元遭拒，曾男竟剁下柯男雙掌拋入溪中，將人丟包醫院；審理期間曾男雖賠償被害人七百萬元，也取得對方原諒，但其重傷害的犯行凶殘，南投地院仍將他判刑七年六月。

男代親友償債 招禍

判決書指出，南投縣埔里鎮柯姓男子的親友，積欠黑道經營的網路賭博千萬元債務後失聯，柯男出面代親友償還部分債務，後續還有二百萬元沒有還，曾姓債主追討未果不甘心，找來七名男子協助，今年五月五日先在柯男的座車底盤裝上衛星定位追蹤器，隔日跟蹤柯男的車子，製造假車禍後，將柯男擄上車帶到偏僻山區，其中五名同夥先行離去。

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丟包醫院 雙掌救不回

曾男隨即要兩名同夥在車外把風，他與柯男在車上談判如何還錢，曾男因討不到錢，且見柯男酒醉意識不清，憤而以剁刀將柯男的雙手手掌剁下。

在車外的兩名同夥聽到哀嚎聲奔回車內，擔心柯男一命嗚呼，先為其止血後，載到台中榮總埔里分院急診室丟包；三人開車返回台中途中，曾男將雙掌拋入溪中隨水沖走；事發後，曾男等八人的身分很快被警方掌握而出面投案。

審理過程，曾男透過律師和家人賠償七百萬元給保住一命的柯男，達成和解，其他男子也各賠十萬元，柯男在庭上表示願意原諒這些人。南投地院依重傷害罪判處曾男七年六月徒刑；其餘七人則各判五至六月不等徒刑，得易科罰金。

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