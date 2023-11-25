為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

剁人雙掌拋溪 賠700萬仍判7年半

曾姓男子等人剁斷柯姓男子雙掌後，將人丟包台中榮總埔里分院急診室。（資料照）

曾姓男子等人剁斷柯姓男子雙掌後，將人丟包台中榮總埔里分院急診室。（資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年五月間，曾姓等八名男子製造假車禍，擄走幫忙親友喬債的柯姓被害人，要柯男代還二百萬元遭拒，曾男竟剁下柯男雙掌拋入溪中，將人丟包醫院；審理期間曾男雖賠償被害人七百萬元，也取得對方原諒，但其重傷害的犯行凶殘，南投地院仍將他判刑七年六月。

男代親友償債 招禍

判決書指出，南投縣埔里鎮柯姓男子的親友，積欠黑道經營的網路賭博千萬元債務後失聯，柯男出面代親友償還部分債務，後續還有二百萬元沒有還，曾姓債主追討未果不甘心，找來七名男子協助，今年五月五日先在柯男的座車底盤裝上衛星定位追蹤器，隔日跟蹤柯男的車子，製造假車禍後，將柯男擄上車帶到偏僻山區，其中五名同夥先行離去。

丟包醫院 雙掌救不回

曾男隨即要兩名同夥在車外把風，他與柯男在車上談判如何還錢，曾男因討不到錢，且見柯男酒醉意識不清，憤而以剁刀將柯男的雙手手掌剁下。

在車外的兩名同夥聽到哀嚎聲奔回車內，擔心柯男一命嗚呼，先為其止血後，載到台中榮總埔里分院急診室丟包；三人開車返回台中途中，曾男將雙掌拋入溪中隨水沖走；事發後，曾男等八人的身分很快被警方掌握而出面投案。

審理過程，曾男透過律師和家人賠償七百萬元給保住一命的柯男，達成和解，其他男子也各賠十萬元，柯男在庭上表示願意原諒這些人。南投地院依重傷害罪判處曾男七年六月徒刑；其餘七人則各判五至六月不等徒刑，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太凶殘！雖和解 故意重傷害難從輕
2023/11/25 05:30

太凶殘！雖和解 故意重傷害難從輕

義大世界999秒跨年煙火秀 超美模擬曝光

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播