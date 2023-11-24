扮司法黃牛 前法官高明哲起訴求重刑

高院前法官高明哲被起訴求重刑。（資料照）

2023/11/24 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕富商程萬遠指控，曾任高等法院庭長的律師高明哲，聲稱能幫忙疏通承審其智財案件的法官，高收下一百萬元前金及價值上百萬元的雞血石雕件後，官司仍敗訴，程憤而向調查局自首，稱試圖透過高行賄林；台北地檢署認定高涉扮演司法黃牛，損害司法尊嚴信譽，昨依可處五年徒刑的詐欺罪起訴，建請法院從重量刑。

送百萬及雞血石仍敗訴 富商自首

該案源於十多年前，程萬遠向金橋電子公司購入大批液晶螢幕及電腦機箱，金橋的商品外包裝上貼著美國FCC（聯邦通訊傳播委員會）安規認證標章，程將商品運至泰國販售時，有七千多台螢幕及六萬餘個電腦機箱竟因自燃燒毀，程男慘賠一億多元，程質疑產品有瑕疵而與金橋興訟，不過官司一路敗訴。

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程男見到媒體曾報導，指高擔任高院審判長期間，曾受前最高法院法官蕭仰歸請託，捲入關說蕭兒所涉肇事逃逸官司一案，高當時擔任蕭兒肇逃案件審判長，而同樣支持蕭兒無罪的一名法官是承審程男自訴案件的智慧財產法院受命法官，程男為求自訴官司順利，請託高代為向其認識的法官疏通。

檢方查出，二○一九年二月十一日，程男傳LINE給相識卅多年的高，希望高能向當時承審其案件的法官關說，並以二百萬元及訴訟標的一成五、約一五○○萬元做為報酬；程先支付前金一百萬元及上百萬元的雞血石雕件給高，高明知沒能力，也沒意願影響程案的判決，卻基於詐欺犯意，約程到法律事務所見面，涉向程謊稱「已談妥，會幫忙」，嚴重破壞司法公正形象。

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