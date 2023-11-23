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新北果菜公司 爆圖利菜蟲 檢調追異常交易 約談9人

新北市果菜運銷公司被檢舉，基層員工涉嫌利用蔬果拍賣交易時間等漏洞圖利特定經銷人；圖為蔬果卸貨區一隅。（記者黃子暘攝）

新北市果菜運銷公司被檢舉，基層員工涉嫌利用蔬果拍賣交易時間等漏洞圖利特定經銷人；圖為蔬果卸貨區一隅。（記者黃子暘攝）

2023/11/23 05:30

利用預約交易漏洞 偷賣賣相佳果菜

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市果菜運銷公司爆出弊端，檢調獲報有股長及理貨員勾結供應商，私下談收購價及供貨時間，藉此操控拍賣流程，將賣相較佳的果菜「偷賣」給特定經銷商；新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處，兵分五路搜索果菜公司位於板橋的果菜市場及經銷商辦公室，約談拍賣股曾姓股長、三名理貨員及五名經銷商共九人，依貪污治罪條例的圖利等罪偵辦。

據了解，板橋果菜市場為全電子化交易，各項交易均透過農產多功能承銷卡自動存扣款，交易時間、金額及餘額均有記錄，檢調因此過濾出，有多筆交易未在正常拍賣區間進行，且有延遲登錄情況。

非正常時間拍賣 疑涉收取回扣弊端

追查顯示，板橋果菜市場每日交易金額約一千萬至一千三百多萬元不等，卻有理貨員疑似配合特定果菜經銷商「暗槓」賣相佳的果菜，再利用預約交易制度漏洞，於每日浮動的拍賣價格出爐後，另於正常拍賣時間以外，將賣相佳果菜提供給特定對象，而其中恐涉收回扣弊端。

民進黨籍新北市議員黃淑君之前即曾質詢，今年一至九月板橋的果菜市場拍賣時間異常，在非正常拍賣時間仍在進行交易，包括拍賣時間最晚至清晨五時卅分，卻直到早上七、八時還在拍賣。

新北市調查處接獲情資，派員至果菜市場暗中觀察每日拍賣流程，發覺今年初開始，確實有多筆交易延遲登錄，進而掌握有理貨員疑利用預約交易制度漏洞，圖利特定經銷商取得賣相較好的品項。

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