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台中出現FaceTime詐騙！ 假冒戶政人員套個資 民政局提醒勿上當

台中出現利用FaceTime的新型詐騙，民政局急籲勿上當。（市府提供）

台中出現利用FaceTime的新型詐騙，民政局急籲勿上當。（市府提供）

2024/05/09 17:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少民眾反映，接到顯示戶政事務所總機號碼的FaceTime來電，企圖以詐騙話術套取戶籍資料等個資，台中市民政局長吳世瑋指出，戶所不會透過視訊通話應用軟體致電民眾，民眾若接獲類似通訊軟體來電，切勿依照電話指示操作或回撥，要透過正規管道查證請求協助，避免落入詐騙圈套。

吳世瑋指出，已往詐騙集團多會用市話或手機來電進行詐騙，沒想到近來又「進化」利用FaceTime通訊軟體進行詐騙，近日不少戶所都有民眾反映，收到自稱是戶政人員以FaceTime詢問，指出有人持受話者的身分證或委託書來戶所申辦業務，以要查證是否遭人冒辦為由，要跟民眾對個資。

為取得民眾信任，還稱已攔下冒辦人報警，要進行電話筆錄等手法，要套取民眾個資，甚至要求民眾親至戶所確認等，讓戶所應接不暇，頻向民眾解釋是詐騙電話，請民眾留意勿上當。

中區戶所主任曾惠民表示，近一個月陸續有民眾向中區戶所同仁反映，接獲顯示與中區戶所總機號碼相似的 y0422247517@icloud.com 或 q04222475170 「FaceTime」詐騙電話，近日每天更是接獲逾10通的民眾詢問電話，應接不暇；他本人也深受其害，民眾反映對方自稱是中區戶所主任的詐騙電話；他強調，戶所不會以「FaceTime」或網路電話致電民眾，請民眾小心提防，避免受騙。

吳世瑋說，民眾接到類似電話或不明來電時，可以提問測試對方身分，像是詢問機關單位、職稱及全名，切勿透露個人資料，並透過正規管道查證請求協助，戶所接獲民眾查證都會立即處理，守護及保障市民的財產安全。

他同時提醒大家切記「反詐CDC」3要領，check（查證），直接向戶所洽詢；download（下載），手機下載安裝防詐資訊軟體；call（求助）撥打反詐騙165專線，並呼籲熟悉科技的年輕人，提醒身邊的長者，提防相關犯罪手法。

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