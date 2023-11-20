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未戴安全帽、口罩遮車牌／少年雙載飆國道拒捕 警送辦罰6萬

桃園市林姓少年騎機車雙載，警方追捕，祭出最高6萬元罰單。 （記者吳仁捷翻攝）

桃園市林姓少年騎機車雙載，警方追捕，祭出最高6萬元罰單。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛雙載機車日前從中山高桃園路段飆上國道，國道警方從新北市五股展開攔捕，但騎士仍以高達一百廿公里的時速狂飆且囂張拒捕，直到三重出口匣道才被警攔下，警方盤查身分時，赫見十六歲林姓少年無照騎乘重型機車、載著十五歲吳姓少年故意騎上國道取樂，警方祭出無照駕駛及危險駕駛等罰單、最高可開罰六萬元，並依涉犯公共危險、妨害公務罪嫌移送少年法庭審理。

國道公路警察局一隊十二日清晨六時許獲報攔捕，兩名少年不但未戴安全帽，還以口罩遮蔽車牌高速行駛，巡邏車一路追到三重路段，由另部巡邏車擋在三重北上匣道出口，才攔下違規機車，兩少年指夜遊後故意騎上國道取樂，其中，吳姓少年還錄影貼網炫耀。

還錄影貼網炫耀

國道警方說，林姓少年不服取締逃逸時，還一度擦撞國道警車，警方估計，少年違規從南崁交流道騎上國道，到三重交流道出口才被停下，估計在國道狂飆約廿二公里。

雙方家長接獲警方通知，先後抵達現場，痛罵林姓、吳姓少年不要命了，玩得太過火；據了解，兩人分別就讀桃園市某高職一年級及國三，是各自學校的頭痛人物，警方一併通報桃園市教育局，由校方告誡、約制兩少年。

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