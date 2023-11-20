騙下單失敗 詐正妹網拍賣家13萬

警方到陳男租住處埋伏，趁他出門當場逮人。（警方提供）

2023/11/20 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕林姓正妹是網購平台賣家，日前被謊稱是買家的詐團盯上，對方利用平台「下單失敗」等話術誘導林女到假官網填寫個資以及密碼、信用卡號碼後，陸續騙走十三萬元，警方獲報查出陳姓車手在台中市一中商圈內各ATM狂領贓款，進而鎖定其租住處埋伏，趁他外出時當街逮人。

經查，二十一歲林女在網購平台「賣貨便」販售衣服，日前有詐團假冒買家，自稱「下單失敗」、「會員無法驗證」，林女尋找解決管道卻誤信詐團提供的「假官網」，直接將信用卡號碼、密碼等個人資料通通填入，對方據此再誘導林女試刷，陸續騙走十三萬元，林女驚覺遇詐後趕緊報案。

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提供假官網誘填信用卡號碼、密碼等個資

台中市第二分局育才所獲報展開追查，並透過一六五反詐騙平台大數據分析，發現該詐團車手位置在台中，鎖定二十歲陳男涉有重嫌，他當天都在北區一中街附近出沒，且一天內就在郵局及超商ATM提領八次贓款，總計十三萬元，警方十六日前往陳男租住處門口埋伏，陳男措手不及只得乖乖配合調查，陳供稱，在臉書社團看見「輕鬆送貨、取貨」工作，一天有兩千元酬勞，不料竟是詐團車手，上工僅一天就被逮，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並深入追查幕後詐團。

車手上工僅一天就被逮

警方表示，近期拍賣平台「賣家」遭詐案件有增加趨勢，歹徒假冒買家，利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」等名義，給予假拍賣平台客服連結、QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取賣家銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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