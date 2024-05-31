全面掃黑逮3大哥19小弟 基隆檢警再破6賭場

基隆市警局配合警政署同步掃黑，檢肅3名治平對象及共犯19人到案、查扣衝鋒槍、改造手槍共5把，偵破各類刑案167件227人。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/31 16:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子為了2萬元債務，設局約魏姓債務人談判，夥同小弟持鐵棍將他打到昏迷住院，巧遇謝姓男子與前女友聊天，竟又撂人持西瓜刀砍傷謝男。基隆配合警政署「全國同步掃黑行動」，報請檢察官指揮偵辦，瓦解黃男等9名暴力犯罪集團。檢察官複訊後，將黃男依犯組織犯罪防制條例、殺人未遂等罪嫌聲押獲准。

基隆市警察局今天發布新聞指出，基隆警方配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」自5月6日起到15日間，積極蒐報轄內黑道幫派涉暴力犯罪集團、非法持有槍械、經營賭場等案件，成功檢肅3名治平對象及共犯19人到案、查扣不法所得台幣24萬3400元，起獲1把衝鋒槍、3把改造手槍、1把模擬槍、子彈59顆，破獲6處賭場、移辦賭客45名、起出賭資60萬4540元，偵破各類刑案167件227人、緝獲通緝犯38名。

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其中，黃姓男子去年12月間向魏姓男子追討2萬元債務，設局謊稱要談生意，找來陳姓等小弟等多人持鐵棍將魏男打傷，致魏男昏迷住院；上個月，黃嫌巧遇謝男與前女友在路旁聊天，佯稱要向謝男買東西，見謝男現身住處外超商後，夥同小弟分持西瓜刀、鋁棒毆打謝男，致謝男手腕受有刀傷急診縫合。

轄區基隆市警四分局本月15日兵分多路持拘票、搜索票將黃嫌及陳姓小弟共犯等9人檢肅到案，扣得犯罪工具西瓜刀、行動電話等證物，檢方複訊後，將黃男依涉犯組織犯罪防制條例、殺人未遂、妨害秩序、妨害自由等罪聲押獲准。

警方持續掃蕩網路改造槍械也有斬獲，刑警大隊偵二隊網路偵蒐時，發現余姓男子涉嫌改造槍械，暗中蒐證掌握余男行蹤後，趁余外出時將他逮獲，果真在他住處查獲1把仿德林傑手槍、1把仿M92貝瑞塔手槍。此外，刑警大隊偵三隊接獲天九牌職業賭場藏匿在仁愛區某民宅內，與督察科合作拂曉出擊，查獲賭場負責人、荷官與把風者及賭客共14人，查扣抽頭金台幣5400元、賭資17萬8000元。

基隆市警局長翁群能說，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，針對黑道幫派分子涉入暴力犯罪、街頭鬥毆以及非法持有槍枝、經營職業賭場等不法案件一定會持續蒐證檢肅，以切斷黑道金流源頭，將不法暴力集團連根刨起。

基隆市警局刑警大隊偵三隊在民宅內破獲天九牌職業賭場，帶或荷官與把風者及賭客共14人，查扣抽頭金台幣5400元、賭資17萬8000元。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警局配合警政署同步掃黑，檢肅3名治平對象及共犯19人到案、查扣衝鋒槍、改造手槍共5把，偵破各類刑案167件227人。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警局刑警大隊偵二隊破獲余姓男子改造槍械，在他住處查獲1把仿德林傑手槍、1把仿M92貝瑞塔手槍。（記者林嘉東翻攝）

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