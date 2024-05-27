小蠻腰美女荷官+LM接送！台中德撲賭場攬客 太高調3天被抄掉

穿著中空裝露出小蠻腰的林姓女荷官。（警方提供）

2024/05/27 23:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓男子經營德州撲克賭場本應低調運作，卻在網路張貼打出「美女荷官」、「LM（凌志高檔商旅車）專車接送」等噱頭，高調攬客，儘管以手機行當掩護仍被盯上，結果才試營運第3天警方就循線上門查緝，吃上賭博罪官司。

台中市第四分局偵查隊長江清萬今天說明案情指出，該隊與大墩派出所在全國同步查緝賭博專案行動期間，發現有不法業者大膽以「德州撲克揪團揪咖」等攬客訊息張貼在臉書、IG等通訊軟體，標榜「派車到家接送」、「發牌員夠正」、「出入人士單純」、「老闆多、新手魚多」等噱頭，並在現場提供現金兌換籌碼，藉此吸引賭客上門。

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員警掌握相關情資深入前往南屯區大墩七街現地勘查，該賭場隱身民宅2樓，以1樓手機通訊行做為掩護，企圖規避查緝意圖明顯，確認賭場經營模式及營運地點後，大批警力本月中旬夜間出擊前往搜索，當場查獲賭場蕭姓場主（21歲）、林姓女荷官（20歲）及徐姓員工（20歲）等3名犯嫌，並帶回賭客4名。

警方同時查扣賭資1萬1千元、籌碼面額2萬5千元、手機和監視器等證物，賭客面對員警詢問，均異口同聲表示係「第一次」參與，因從社交通訊網站看到招攬賭客訊息，且只要約定集合時間、地點後，對方就會派遣車輛接送十分便利，才想來試手氣。

穿著中空裝露出小蠻腰的林姓女荷官則說，只來上班3天就被抓；蕭姓場主也大吐苦水說，該賭場還在試營運，沒想到3天就被抄了，警詢後3名嫌犯依刑法賭博罪移送台中地檢署偵辦，4名賭客依違反社會秩序維護法逕行裁處。

第四分局長李建興表示，警方持續強力取締職業性賭場及公共場所賭博行為，若民眾發現可疑犯罪徵侯可向警察報案，即時遏止犯罪，以淨化治安，共同維護社會秩序。

蕭男在網路高調攬客。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

警方查扣的賭資及籌碼。（警方提供）（記者許國楨攝）

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