為了錢？台男曼谷遭木乃伊式謀殺

「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生。（取自臉書）

2023/11/18 05:30

泰警逮2名外國籍凶嫌 供稱1名泰女說「朱長生很有錢」 才起殺機

〔記者邱俊福／台北報導〕「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生，前天被發現全身遭綑綁，陳屍泰國曼谷邦納區（Bangna）一間旅館；據曼谷郵報昨晚在推特貼出的最新報導，泰警已逮捕四十歲喀麥隆籍及二十一歲緬甸籍兩名男嫌進行拘押，二人稱一名認識的泰國女子報消息指朱男很有錢，他們因此謀財害命。不過全案是否如二人所言、或另有隱情，正由泰警持續釐清中。

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泰警追是否有隱情

外電報導，四十七歲的朱男是在十三日入境泰國，十四日凌晨獨自投宿該間旅館，十五日近午，旅館服務人員還見到朱男在房內使用筆記型電腦，但十六日上午進房整理時，驚見朱男面部朝下倒臥在床邊地板，已氣絕身亡。

曼谷警方獲報到場勘查，朱男頭部和頸部遭透明膠帶纏繞，雙手和雙腳也被繩子和皮帶綁住，背部有傷口有如木乃伊，右眉骨處有被硬物打傷的痕跡，遺體情況顯示生前遭到凌虐，推論身亡時間超過八小時；房間內的保險箱和其他地方都有血跡，死者手機與電腦等個人物品不翼而飛，研判房間發生過打鬥與洗劫。

泰警展開訪查及過濾監視器，發覺兩名男子十五日晚間進入朱男房間，房外疑有一人把風，泰警循此逮捕二名男嫌。當地警方表示，除了追查朱男遇害案情，也同時釐清死者來泰國的目的。

朱男曾成立「台灣水木清華校友會」，以此名義於疫情期間捐贈防疫物資，塑造公益形象，並亮出與多位藍營政治人物的合照，強調政商關係良好，但也趁此宣稱有低利貸款管道吸引投資，被台北市議員王世堅等人質疑是「假公益真吸金」。

對於朱男成立的清華校友會，國立清華大學校友總會曾在官網發表聲明切割，後來朱男將該校友會轉型為「行勝於言實踐研究院」。

媒體報導朱男考量泰國為亞洲首先開放特殊植物（大麻）產業的國家，於曼谷設立特殊植物生物醫藥研究發展中心，盼將特殊植物應用於生物醫藥領域。

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