經紀人陳孝志爆料：朱長生投資大麻、洗錢 與同夥反目

朱長生生前曾對外宣稱自己在泰國曼谷有200萬元的乾淨美金，可提供比銀行更好的匯率來換匯。（讀者提供）

2023/11/18 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕朱長生被發現在泰國遭虐殺，與朱有多起官司的知名經紀人陳孝志表示，自己透過關係發現，朱與同夥林智宏後來從事「泰國大麻投資」，但卻涉及用虛擬貨幣及美金等洗錢犯罪，且朱、林兩人也鬧翻，不排除林跟朱的命案有關，呼籲檢警也要追查林的下落。記者昨試圖採訪林智宏，但聯繫不上。

籲檢警追查林智宏下落

朱、林二人過去遭多人指控設局詐騙，受害者包含知名經紀人陳孝志、企業高層女主管等，如陳孝志兩年前要新創公司找上朱男二人，輕信兩人刷卡四十多萬元卻遭詐，後成立自救會並與朱互告多起官司；女主管則信任朱、林，投資行李箱代購代銷，遭詐八十萬元。

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陳孝志說，他持續調查朱、林二人，兩人今年五月開始，以泰國大麻合法化為由，要在六千坪的辦公大樓內種植大麻並發行虛擬貨幣「大麻幣」或NFT等，藉此吸金投資；此外，朱長生還對特定人士宣稱「我曼谷那兒有美金，乾淨的美金」，約二百多萬元額度（約六千三百多萬台幣），以「比銀行匯率更好」為由，涉及洗錢等。

聽聞朱長生遇害，陳孝志表示，聽說林、朱二人鬧翻，不排除林與命案有關，而林男前陣子將臉書關閉，後又開啟並改名「林力宏」等，大頭貼照片背景是羅馬，但一看就是合成；陳呼籲檢警追查林的下落，他還聽聞林欠了地下錢莊很多錢，至少有兩大勢力在找林。

對於朱、林兩人的手法，陳說，林過去學金融，善於包裝投資項目，朱則是到處宣傳、拉人脈、搞關係，跟民代拍照扯上關係，再加上有些方案有實體店面等，兩人配合下，才會這麼多人相信而上當。

陳孝志說，新聞報導指朱長生命案現場找不到朱的電腦跟手機，他認為案件和虛幣有關，且朱生前遭綑綁，說不定歹徒要逼朱交出什麼密碼或帳戶等，絕非單純入室劫財，「可能成功、可能失敗，但對方已經要他死」。

朱男生前與多人有債務糾紛，陳孝志也是；陳表示，據了解朱已經離婚，尚有八十多歲的老母親和剛成年的女兒，他不會找朱家人求償，畢竟「禍不及家人」。

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