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挖到樓上地板發熱 以為有「詭」

台電人員將偷接竊電的電線逐一剪除。（警方提供）

台電人員將偷接竊電的電線逐一剪除。（警方提供）

2023/11/17 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○一九年開始發行的比特幣，從乏人問津到現在每顆約一百廿萬元台幣，這種虛擬貨幣最特殊的是產出方式，是要找出一道複雜數學函數的一組對應數值（俗稱挖礦），因此要設龐大數量電腦（俗稱挖礦機或礦機），不過隨著挖礦獎勵逐漸減少，挖比特幣效益隨之下降；專家指出，挖礦的電費幾乎都高於所得，所以很多挖礦者都是偷電賊，以這次檢警偵破的集團性竊電案來看，竊取電費高達七千多萬元，只挖得市價二千五百萬餘元的比特幣。

挖礦獎勵漸減 得不償失

比特幣於創辦之後，設定約每四年（每隔廿一萬個區塊），貨幣發行速率會下降五成，也就是挖礦（找到函數的數值）的獎勵會不斷下降，比特幣也愈來愈難「開採」；此外，此函數的數值是隨機套用一個數值，試試看是否得到正解，這種套數據的運算，有網站評估，得套用嘗試上千萬億次，才能找到一個nonce（隨機數），這也是挖礦場內的挖礦機（電腦），必須用高效能中央處理器（CPU）長期持續高速運轉的原因。

檢警偵辦此案時，不但發現電線幾乎燒熔，且挖礦場內相當熱，一處挖礦場的樓上住戶告訴警方，整個地板發熱，他百思不得其解，曾向房東反應「發生怪事」。

因電腦高速運轉會產生高溫，挖礦場會優先選擇電費相對便宜、或寒帶地區國家，比如冰島就是許多國際比特幣挖礦公司的首選之一。

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