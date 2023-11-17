醫美夫妻檔竊電7千萬 「挖礦」險燒掉補習班

檢警會同台電，查獲竊電的挖礦場，裡面塞滿挖礦機高速運轉，隨時有短路危險。（警方提供）

2023/11/17 05:30

設八處比特幣挖礦場

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家醫美診所的董娘（代表人）蘇純瑛，涉嫌與丈夫鄭仲銘當金主，委託男子黃正華等二人，設八處虛擬貨幣比特幣的挖礦場，再用裸線偷接竊電一一七○萬度，金額達七六八三萬餘元，雖挖得價值二千五百餘萬元的廿七顆比特幣，卻罔顧社會大眾安全；檢警詫異發現，兩處挖礦場電線已接近燒熔，其中一處樓上是美語補習班，另一處樓下是火鍋店，台中地檢署昨天提起公訴，聲明對態度惡劣的蘇女及其丈夫從重量刑。

偷太凶 兩處電線近燒熔

中檢今年七至九月共發動六波搜索，將五十歲鄭男、四十八歲蘇女及四十四歲黃男聲請羈押禁見獲准，調查後將他們及另一黃姓共犯共四人，依攜帶凶器竊取電能罪起訴，檢警同時查扣黃正華的現金與存款一五五○萬餘元、汽車一輛，及位於新北市汐止區的房地產二棟；查扣蘇女現金與存款二一五萬餘元，汽車二輛等財產，並聲明台中地院沒收犯罪工具與不法所得，包括從八處挖礦場查扣的七百台礦機等設備。

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中檢指出，八處挖礦場分別設於台中市不同地區的租賃民宅或廠房，委由逃亡中的林姓男子等人破壞台電電路，再鑿開建築物或廠房牆面，用裸線的走線手法竊電，無安全絕緣措施，隨時有短路風險。

檢警搜索時發現，設於中市南區一處大樓二樓的挖礦場，三樓是美語補習班，另一處設於中區某大樓二樓的挖礦場，樓下是火鍋店，而這兩處挖礦場因長期高溫運轉，電線已接近燒熔，若未被查獲，隨時可能釀成火災。

夫妻收押 檢求處重刑

檢警認為被告為了賺錢，罔顧社會大眾、年幼學童安全，案發後鄭男逃亡約一個月，並與其妻蘇女隱匿財產，且蘇女在檢警提示竊電證據後，仍全盤否認犯行，檢方因此認定二人態度惡劣，聲明從重量刑。

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