高檢指揮緝毒專案 扣近3噸毒品

緝毒專案成果豐碩，其中刑事局破獲史上最大宗安毒走私案。 （記者姚岳宏攝）

2023/11/16 05:30

一個月抄38處製毒廠

〔記者姚岳宏／台北報導〕由高等檢察署指揮國內六大緝毒系統，從九月十一日至十月十日執行的「第九波安居緝毒專案」，不僅查獲毒品犯四一○○人、查扣各式毒品二八五七．七公斤，專案期間還破獲高達卅八處製毒工廠，行政院長陳建仁昨天前往刑事警察局主持安居緝毒成果記者會，同時慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務六大系統的第一線緝毒人員。

陳建仁︰全面禁絕毒品

陳建仁表示，販毒是萬國公罪，行政院自二○一七年五月提出「新世代反毒策略」及行動綱領，以四年為期，致力消弭毒品，先後投入百億元經費獲致相當成果，再檢討精進提出「新世代反毒策略二．○」，加碼投入一百五十億元經費，以「溯毒、追人、斷金流」為反毒總目標，全面禁絕毒品。

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陳建仁指出，近來發生多起知名網紅吸食大麻案例，由於大麻在年輕人及青少年群間流行的歪風，他也要求各緝毒機關加強查緝，並強化吸食大麻危害宣導；同時期許透過醫療、家庭支持及規律生活等，協助毒品施用者復歸家庭及社會，更鞏固台灣的社會安全體系。

高檢署表示，這次專案逮捕的四一○○人，其中製造運輸販賣毒品有七三三人，羈押一九七人，以及除了查扣近三千公斤毒品，還查扣大麻一二三二株、混合式毒品咖啡包三萬八千餘包、犯罪所得一二六七萬餘元、車輛廿三台等，各案均向上溯源中。

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