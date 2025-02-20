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    停車單厚厚一疊！ 員林這部車成「公所提款機」 每天貢獻240元

    員林家商前的這部自小客車已累積1萬5000多元的停車費。（記者顏宏駿攝）

    員林家商前的這部自小客車已累積1萬5000多元的停車費。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/20 14:50

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市中正路一處路邊停車位，一輛小客車一停就是2個月，公所收費員每天持續開單，目前已累積15000多元的停車費，且還持續每天貢獻市庫240元，為「保留證據」，公所「貼心」地將一大疊的停車單據用塑膠袋包好，成為另類的「請支援收銀」。

    員林市路邊收費停車行之有年，但每年仍有許多車主長期未移車，以致累積龐大的停車費，公所從今年起決定透過監理單位獲得車主資料，寄發通知，「溫心」提醒車主，記得去繳停車費。

    這部福斯品牌的自小客車從去年12月就停在員林家商前的停車格，公所委託的收費員每隔2小時來開單，至今已累積厚厚一疊停車證明單，為「保留證據」，避免被雨淋溼，收費員還貼心把累日的收費單放入塑膠袋內。

    市公所農經課長黃吉城說，這部車已停滿2個月仍未移動，他們將函請彰化監理站提供車主資料，通知車主目前欠費情況，提醒他儘速繳清或移置他處。

    黃吉城指出，目前全市共有2部車累積的停車費破萬元，過去公所難以取得車主資料，但因為類似的案件持續發生，為避免車主傷荷包，只要停逾1個月，公所就會透過監理站取得車主資料，寄繳納、移車通知。

    公所表示，根據他們的了解，會把車停在路邊而累積大量停車費的車主，不外乎已往生、入獄服刑或長期出國。若車主經通知仍遲未繳納就會移請行政執行署來執行。

    為避免停車證明單被雨淋溼，收費用特地用塑膠袋包住。（記者顏宏駿攝）

    為避免停車證明單被雨淋溼，收費用特地用塑膠袋包住。（記者顏宏駿攝）

    這部車一停就是2個多月，已累積15000元的停車費。（記者顏宏駿攝）

    這部車一停就是2個多月，已累積15000元的停車費。（記者顏宏駿攝）

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