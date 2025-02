柏林小學屋頂驚見超巨生殖器！狂刷油漆仍難掩「壯觀」畫面

2025/02/28 16:50

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕德國柏林一所小學的屋頂上驚見一幅長達65英尺(約19.8公尺)的巨型男性生殖器圖案,該畫作甚至大到能在Google Maps上清晰可見。事件曝光後,當局緊急採取行動,試圖將其掩蓋,但效果不甚理想,引發社會熱議。

據《紐約郵報》報導,這幅「不雅塗鴉」出現在柏林克羅伊茨貝格(Kreuzberg)區的自由華德福學校(Free Waldorf School)屋頂,推測最早可能於2022年就已經存在。雖然該圖案尺碼驚人,但整體風格相對簡單,僅以白色線條勾勒而成,彷彿一幅草率的粉筆畫。

請繼續往下閱讀...

其中引述德國媒體《Bild》的評論:「也許這位藝術家的真正天賦在其他領域。」目前尚不清楚這幅畫作究竟是出自街頭藝術家之手,還是由學校內的學生所為。

當局已經試圖用油漆覆蓋部分線條,希望能讓整體輪廓不那麼明顯,但最終未能成功遮掩,該圖案依然清晰可辨。

該校採用由奧地利社會改革家施泰納(Rudolf Steiner)於20世紀初創立的華德福教育體系,強調學生的自由創造力和個性發展。在學校官網上,校方寫道:「我們為年輕人提供空間,讓他們發展創造力、自由思考以及個人特質。」

學校所處的克羅伊茨貝格地區向來以多元、前衛著稱,校方更強調:「克羅伊茨貝格是一個充滿活力與多樣性的區域,而我們的學校社群也是如此。」然而,這幅「不雅塗鴉」事件無疑為學校的創新形象蒙上陰影。

類似的「生殖器藝術」近年來在世界各地屢見不鮮,從農田、地圖GPS軌跡,甚至航班飛行路徑,都曾出現過巨大男性生殖器圖案。今年稍早,義大利某地也出現了一座巨大的「靜脈分明」男性生殖器雕塑,引發當地民眾強烈反彈,許多網友紛紛痛批「噁心」和「毫無藝術價值」。

目前,柏林當局仍在努力消除這幅引發爭議的畫作,但是否能有效抹去,仍有待觀察。

???????? Someone drew a massive wanger on the roof of school in Berlin - which can allegedly be viewed from space pic.twitter.com/RPgZHla0Wd