刑事局統計：Q3高風險賣場 7-11賣貨便居首

刑事局公布今年第三季民眾通報高風險賣場排名。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/14 05:30

旋轉拍賣、蝦皮購物、臉書市集、全家好賣+也入榜

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局統計今年第三季「高風險賣場」前五名，依序為「7-11賣貨便」、「旋轉拍賣」、「蝦皮購物」、「臉書marketplace」及「全家好賣+」，警方提醒，賣場官網及所屬App絕不會以需開通認證或需簽署金流協議等理由要求民眾匯款，也請民眾勿加入不明LINE客服、或點擊不明網址連結提供個人資料，以免個資外洩遭詐騙。

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警方指出，不同於以往都是「買家」被騙，近期拍賣平台個人「賣家」遭詐騙案件有增加趨勢，歹徒假冒買家利用臉書Messenger或拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」為由，給予假拍賣平台客服連結、QR Code，再假冒客服人員，以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾的銀行帳戶資訊。

警方說，歹徒會以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出，這與以往歹徒先竊取消費者個資，再假冒電商名義致電以解除分期付款話術詢問銀行資料，並偽冒銀行人員致電要求操作ATM、網路匯款之情形有別。

目前國家通訊傳播委員會已針對「+886」開頭之來話進行攔阻及導入語音警示。

刑事局呼籲，看見來電顯示開頭帶「+」號或「+67」等號碼自稱國內電商或銀行業者，或通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」及「賣場認證」等關鍵字、要求操作ATM、網路匯款時，都要提高警覺；必要時可撥打一六五反詐騙諮詢專線求助。

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