自由日日Shoot》國中曾獲獎 研究生謝乙廷是新銳導演

，新北市刑警大隊、宜蘭 警方聯手查緝無業男子陳冠宇種植大麻案，後續追出大麻、種子竟是 佛光大學研究生謝乙廷（圖中）提供。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/13 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警方追查無業陳男栽種大麻案，查出陳是向佛大研究生謝乙廷、畢業生官大翔買大麻；據了解，謝男向官姓學長取得大麻，官男畢業後從事冷氣工程，但仍不時與謝男吸食大麻取樂；而謝乙廷為新銳導演，國中時便展現對拍攝影片的興趣且得獎，周遭親友對他吸食大麻皆感訝異。

據了解，謝乙廷大學就讀佛大傳播系，後考取同系研究所，國中時期曾與同學合拍作品獲獎，今年十月間還與同系所同學、學弟妹，與勵馨基金會合拍暴力防制片，擔任導演，被PO上系所官網；警方研判謝男就學時，從學長處取得大麻，不排除毒已深入校園，緊急對謝男親近的同學、友人驗尿，幸均無大麻毒品反應。

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資深幹員指出，大麻在台灣為二級毒品，持有、販賣、判刑、罰則都不輕，但因從國外返台的明星、藝人、網紅都在抽，對年輕人、學子會帶來模仿效應。

部分國家大麻雖合法，部分電影也過度美化，導致忽略成癮性，但實際上使用大麻後，會產生不安焦慮，疑神疑鬼，幻覺等等不良反應，甚至長達數週之久。

濫用大麻易有幻覺 致精神分裂

此外，濫用大麻對集中力、組織思考，學習、工作表現也有不良影響，容易分神、出錯，國外研究也顯示，服用大麻的駕駛容易發生致命交通意外；濫用大麻同時也容易引發成年人抑鬱、焦慮等症狀，青少年時期濫用大麻，也容易造成精神分裂等精神病，值得相關單位重視、預防。

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