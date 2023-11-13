自由日日Shoot》毒蟲「自耕農」咬出上游⋯網購大麻氾濫 研究生也淪陷

警方破獲男子陳冠宇自種大麻案(左圖)，追出兩男謝乙廷、官大翔也涉案。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/13 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕大麻毒品危害甚鉅，但由於外界對大麻成癮性有錯誤觀念，以為「呼一下不會怎麼樣」，使得藝人、網紅接連「染麻煩」，現在連高學歷的研究生也淪陷，新北市刑警大隊、宜蘭警方聯手查緝無業男子陳冠宇種植大麻案，後續追出大麻、種子竟是佛光大學研究生謝乙廷、已畢業研究生官大翔提供，共起出七株大麻活株、一百零五公克大麻菸葉、一百一十五公克大麻煙油等毒品，大麻毒品都是謝、官兩嫌透過國外網路下訂夾帶走私來台。

警方追出謝乙廷、官大翔網購走私大麻

警方調查，宜蘭縣四十五歲無業陳男為吸食大麻，取得大麻種子想在家中栽種，但因技術不佳，導致植株紛紛死亡，他上網向台灣、國外同好詢問如何栽種大麻時，被警方掌握，循線到他住處追查。

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警方發現陳男在植物箱、自製遮罩中種植大麻，但疑因光線、養分不足，現場許多植株枯死，剩下的七株大麻也是奄奄一息，不然就是剛發芽，所種大麻根本無法滿足陳男的毒癮。

警方追查陳男的大麻種子來源，發現陳男根本不會上網，才知他原先就近向在宜蘭礁溪念佛大的研究生謝乙廷買大麻，並透過謝上網買大麻種子，自種大麻解癮，但因自己種的大麻都長不大，只好再聯繫謝男等管道買毒。

警方循線到新北新店拘提廿四歲謝男，在他租屋處查獲大麻、大麻煙油、吸食器，他辯稱自己也是向上游、二十六歲的研究所學長官大翔購得，已很久沒抽；警方續追查官男到案，他也辯稱只是研究生時嘗試，警方仍從他住處起出大麻、吸食器等毒品。

警方表示，陳男大麻來自謝男，謝男毒源來自研究所學長官男，警方掌握，謝、官兩嫌透過國外網路下訂，將菸葉藏放紙箱內頁，再裝入其餘不相關書籍、商品當掩護，私運大麻菸葉、煙油及種子入境，將對三人驗尿確認吸毒情況。

製造、運輸、販賣二級毒品 可判無期罰一千五百萬

警方將三嫌依栽種、販賣、持有第二級毒品大麻罪嫌送辦，警方說，持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金；製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

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