不甩停業令 壓鑄廠續污染4年多 撈上億

警方前往吳男（左一）的工廠查緝。 （記者王冠仁翻攝）

2023/11/11 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕七十歲吳姓男子在新北市八里區經營一家壓鑄工廠，負責鑄造各式金屬製品，但該工廠未取得固定污染源操作許可證，二○一九年間即被新北市環保局勒令停工，未料吳男仍偷偷營運，持續製造空氣汙染；保七總隊獲報，前天會同移民署新北市專勤隊、新北市環保局重案組登門查緝，逮捕吳男與四名外籍移工，查扣壓鑄機十台、帳冊等物。環保人員粗估，吳男偷偷營運四年多來的不法獲利高達一億元，被警方依違反空氣汙染防制法送辦。

警方調查，吳男經營的壓鑄工廠，其廠房運作時會排放具惡臭的有害氣體，過去遭人檢舉，新北市環保局調查後，二○一九年六月將其勒令停工；吳卻不甩停工命令，私底下依然持續買進原物料，持續偷偷營業及出貨。保七總隊刑事大隊接獲線報，派員布線蒐證，發現吳經營的工廠依然沒有取得固定污染源操作許可證，每天照樣開工，行徑大膽。

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保七總隊呼籲，公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，未依相關規定取得設置、變更或操作許可證，而逕行設置、變更或操作，即屬違規。民眾如發現違反空氣污染防制法情形，可向保七總隊檢舉，警方將全力查緝不法犯罪。

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