港籍情侶 觀光簽來台當車手

香港籍莊姓男子充當詐團車手，被警方在提款機前逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/04 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局查獲罕見的香港籍情侶檔充當詐欺集團取款車手，逮捕莊姓男子與曾姓女子，起獲贓款十三萬元、金融卡四張，依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署，並追查兩人如何勾結上詐欺集團。

追如何勾結詐欺集團

萬華警分局西門町派出所員警，於執行金融機構巡簽勤務時，在西門町商圈的西寧南路某銀行前，見廿二歲莊姓男子不斷在提款機前提領現金，且一看到警方靠近，立即顯現出慌張神色，員警見狀直覺有異，立刻上前盤查。

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能操流利國語的莊嫌，當下辯稱是幫朋友代領現金，但又無法交代其持有的金融卡來源。警方隨即巡查周邊，瞥見另一名廿七歲曾姓女子緊盯著現場狀況，疑似在幫莊男把風，警方也一併對她臨檢盤查，發現二人均是香港籍人士，且是情侶關係。

警方依據金融卡卡號，向發卡銀行進一步查證，查知卡片所有人是遭詐騙集團話術誘騙而寄出金融卡，警方也查詢確認這對港籍情侶是持觀光簽證來台，莊男於九月底來台，曾女則是十月中旬，兩人皆是擔任詐欺集團的提款車手。

警方依現行犯當場逮捕二人，並查扣贓款十三萬元台幣以及四張金融卡，將二人依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，並持續追查幕後集團。

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