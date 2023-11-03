血汗「鴨店」 5牛郎工作半年倒欠2百萬

男模會館嚴苛內規

2023/11/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕血汗鴨店？台中市一家「男模會館」（俗稱牛郎店、鴨店）用苛刻制度管理旗下男模（牛郎），包括沒穿西裝沒收薪水與坐檯費、請事假扣三千元，與客人私下交易罰三萬元及開除等，有五名男模工作半年沒賺到錢，反而分別欠下四十萬至五十萬元不等罰款，合計約二百萬元，還被高姓總經理等六名幹部打傷；台中市刑警大隊將六人依恐嚇取財罪移送法辦。

警方調查，該男模會館無實體店面，客人來電後，由會館派遣男模到指定地點，例如KTV或汽車旅館，陪客人喝酒唱歌跳舞，該會館於臉書的宣傳錄影片強調，一小時收費一千五百元，最低消費二小時，男模身高一七五公分以上，「絕不騙照 」（非假照片）等。

請繼續往下閱讀...

今年五月間該會館一名男模報警，指遭到總經理等人壓榨，會館設下嚴苛規定，例如私下與客人交易罰三萬元、私下告訴客人臉書等帳號罰一萬五千元、遭客人投訴視情節罰三萬元不等，部分男模尚未賺到錢，就累積一堆罰款，如果拒繳或不聽話，會被幹部毆打威逼交錢或簽本票。

警方查出，有五名男模遭毆打及逼簽本票、或交付現金，金額介於三萬至六萬元不等，這五人工作半年來，約定好的薪水是坐檯一節（一小時）領一千一百元，但他們沒賺到錢，反因違反內規一直被扣款，分別欠會館四十萬至五十萬元。

警方上月間搜索這家位於台中市西區的會館據點，結果是一處堆滿雜物的辦公室，同時拘提高男等六名幹部，包含三名女幹部；高男等人否認犯行，指稱是薪資糾紛或內部管理糾紛，詢後被依恐嚇取財罪送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法