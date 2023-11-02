北市警破詐欺機房兼賣3C仿品

將炸豬排店改為詐騙機房的林嫌。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/02 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕在苗栗經營豬排店的林姓男子，因經營不善歇業，在詐騙集團指導下利用豬排店門面為掩護，在二樓設置詐騙機房並以租賃方式詐取帳戶，提供給幕後集團使用，同時另在網購平台販售以假亂真的劣質3C產品牟利。台北市警方將林男等五人緝獲，初步調查已售出至少五千筆不良貨物，全案仍在擴大偵辦中。

北市刑警大隊偵八隊接獲報案，指稱在網購平台購買的知名品牌耳機，匯款取貨後發現是以劣質商品冒充，警方循線調查，查出幕後四十歲林姓嫌犯藏身苗栗地區。

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警方調查，林嫌去年初原在竹南自由街開設「上津豬排店」，但半年來生意不佳，只好關門大吉。他因熟識詐騙集團份子，便將二樓加蓋的鐵皮屋改為電信機房，一樓則仍掛著豬排店招牌，藉以掩護。

警方蒐證，林嫌在蝦皮等網路平台以租借話術伺機詐取賣家帳戶，一旦取得先供給詐團使用；同時，他再利用被害人帳戶，轉為賣家身份，誆稱可將五千元高價的iphone 3C商品，以遠低於市價約兩折的價格賤售，但實際上是劣質仿品。

北市刑大偵八隊日前至苗栗、新竹等地搜捕，查獲假網拍詐騙機房、逮捕林嫌及成員等計五名，查扣電腦主機、存摺、銀聯卡及教戰守則等不法證物。

警方查證，林嫌售出的偽劣商品已近五千筆，多數買家往往受騙上當後選擇認賠。警方詢後將林嫌等人依涉嫌加重詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，另向上追查幕後首腦溯源偵辦。

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