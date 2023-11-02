破大選賭盤 在中國遙控 中籍人士主導 追查介選意圖

刑事警察局破獲大選賭盤案，經營賭盤的幕後影武者，是人在中國遙控的中籍人士，圖為下注紀錄。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕二○二四年總統大選將至，各縣市警方正嚴密查察轄內有無選舉賭盤開設，尤其要嚴防境外勢力藉由賭盤來滲透我國選舉，其中刑事警察局破獲的一起賭盤案，逮捕在臉書社團張貼總統大選賭盤資訊，提供下注的葉姓兄弟檔，而經營賭盤的幕後影武者，竟是人在中國遙控的中籍人士，全案除依違反總統副總統選罷法等罪送辦，並深入追查此一賭盤集團有無介選意圖。

臉書張貼賭盤資訊 提供下注

刑事局是在今年九月獲報，有組頭在臉書社團張貼賭盤資訊，包含候選人民調、讓票數、賠率、投注總數等，貼文還附上通訊軟體的ID，讓民眾用通訊軟體互加好友後，進一步下注；當有賭客下注、葉姓兄弟抽佣後，葉男二人將其他款項購買泰達幣，轉入中國主嫌指定的電子錢包。

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逮彰化兄弟檔 不排除有共犯

警方日前到葉姓兄弟的彰化社頭住處逮人，查扣四支手機，因賭盤開張時間不長，匯款紀錄顯示有七人下注，下注額一萬兩千元；雖然金額不大，但因幕後主導者是中國人士，且使用虛擬貨幣，警方不排除全案還有共犯、其他金流管道，以及除了賭博牟利以外的其他目的。

刑事局指出，為防選舉賭盤干擾我國選舉，警政署在「警察機關查緝賭博案件獎懲規定」及「選舉查察工作計畫」，分別訂有選舉賭盤核分及偵辦溯源獎勵要件，藉由機制面強化查緝。執行面上，也要求各警察局加強布建情蒐，遇案積極查處並溯源查究幕後經營者。

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