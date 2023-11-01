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刺死情敵唸經迴向 法官認有悔意判15年

2023/11/01 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕四十三歲男子柯麒龍去年到屏東縣恆春地區一處有女陪侍的小吃部「越國師」飲酒消費，與卅八歲陳男為了鄭姓女陪侍爭風吃醋，柯男憤而持魚槍將陳男刺殺身亡，柯男到案辯稱「誤射」，一、二審均不予採信，但考量他被羈押期間念經迴向給死者，並與死者父親達成和解，屬有悔意，依殺人罪判刑十五年；最高法院駁回上訴定讞。

起訴指去年四月九日，柯與友人一同前往越國師消費，隔天凌晨三時許，他開車要載鄭女離開被陳男制止，柯、陳在店門口拉扯，柯男一氣之下返回車內駕駛座，拿出平時打魚用的魚槍從背後刺向陳男，不料正巧刺到致命部位釀禍。

警方獲報趕抵，發現陳男倒臥在地，左背後還插著魚槍直透胸口，送醫急救不治，警方隨後拘提柯男到案，確認因感情糾紛引發殺機，檢方偵結時依殺人罪起訴。

法院審理時，柯男不否認曾與陳男起口角、扭打，並拿魚叉衝向陳男，但因陳男跌倒，魚叉才刺進對方體內，他數度強調「我沒有想要殺人，是誤射」。

一、二審均指柯男與陳男素不相識，僅因感情糾紛，便出於不確定故意結束對方性命，但考量他在押期間念經迴向給死者，並與死者父親達成和解，屬有悔意，依法判刑十五年。最高法院駁回上訴確定。

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