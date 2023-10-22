傻眼！酒駕躲警 竟跳河逃生躲橋墩

紀男無照酒駕狂飆，沒甩掉警察，卻自撞右前輪爆胎，他又「跳河逃生」。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/22 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市紀姓男子因多次沒繳交通違規罰單而被吊銷駕照，昨天清晨他酒後開車違規，被巡邏警察攔查，猛踩油門狂飆逃竄，自撞後見員警趕來，竟棄車從橋面「跳河逃生」，幸運只有扭傷腳踝，他再涉水攀爬橋墩，躲入橋下縫隙躲藏，警察氣得喊話「別玩了，躲這裡沒用，浪費大家時間」，他被逮後宣稱酒駕，心想「反正車也撞壞了，我要拚過去（指跳河逃離）」，警詢後依公共危險罪送辦，並開出四張罰單。

警方分依「道路交通管理處罰條例」開出的四張罰單，包括汽車紅線違停，處六百至一千二百元罰鍰；不服警察稽查，處一萬至三萬元；汽車跨越雙黃線，處六百至一千八百元，以及無照駕駛罰單，處二萬四千元罰鍰。酒駕方面，依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

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中市警局第六分局市政派出所員警，昨清晨五時巡邏見一輛豐田黑色自小客車，於西屯區惠民路口紅燈停止時，車頭超過停止線，員警示意盤查，駕駛人廿七歲建築工地工頭紀男卻猛踩油門逃逸，一路加速並跨越雙黃線逆向行駛，沿著市政北六路直行，至朝貴路與朝馬三街路口自撞人行道路緣，前右車輪爆胎才停下。

紀男見員警趕到，竟從高約七、八公尺高的橋面上「跳河逃生」，令警察為之傻眼，趕緊聯繫消防局派員搜救，警消搜索時一度不見紀男蹤跡，原來他落水後，涉水到橋下攀爬橋墩，躲進橋墩與橋下的縫隙，員警發現後向他喊話：「別玩了，躲這裡沒用」。

紀男頗幸運，河床土質鬆軟，僅腳踝扭傷，被逮後他宣稱，車子已撞壞了，自己又是無照酒駕，當時心想「拚過去」，但跳河涉水躲橋下，還是沒能逃過法網。

警方搜索發現，紀男蜷曲身體，躲在橋下與橋墩之間的縫隙（圖上）。（記者張瑞楨翻攝）

紀男（圖中）從高約二層樓的橋面「跳河逃生」，幸運的是，他僅有腳踝扭傷。（記者張瑞楨翻攝）

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