6千萬感冒藥 煉出2.5億安毒

警方趁製毒集團利用颱風夜進場製毒，出動特警攻堅抓人，當場查扣煉毒器具。（記者許國楨攝）

2023/10/17 05:30

刑事局破製毒集團 製毒師、金主全落網

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心昨宣布破獲一個史上最大的安毒製造集團，查扣黑市價超過二．五億元的三百多公斤成品，警方趁該集團利用颱風夜，風雨交加時進場製毒完成之際，一舉同步逮捕製毒師、金主及共犯九人，其中七人遭檢方聲押獲准，而斥資六千萬元購買感冒藥煉毒花費，也全數打水漂。

警趁嫌犯利用颱風夜製毒 攻堅逮人

刑事局中打三年前查獲製毒師呂岳樺（卅歲），呂判刑六年確定後，未到監執行，法院發布通緝，期間屏東縣卅二歲男子李家文得知呂製毒技術高超，有台版「絕命毒師」之稱而勾結，由呂找其他製毒師傅搭配，李則擔任金主，除負責購買煉毒器材，也以每顆十元價格，斥資六千多萬元購買高達六百多萬顆感冒藥提供煉毒。

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警方報請屏東檢方指揮偵辦，發現李嫌等人找無前科親朋好友充當人頭買貨車，用來購買、運輸相關毒品原料、機具，期間還因車輛被跟監，李嫌陸續購買更換五十多輛二手貨車。

查扣成品三百多公斤 史上單件最多

今年七月間該集團製毒前置作業完成，選在南投縣埔里鎮一處偏僻民宅作為製毒處所，李隨即聯絡呂男等四名製毒師趁颱風杜蘇芮侵台，風雨交加之際進駐最後製毒，警方見時機成熟出動特警攻堅抓人，當場先逮到在場煉毒呂嫌等四人，查扣安非他命成品三一三．八五公斤、製毒器具、原料一大批。

估計這批成品市價超過二．五億元，也是除了毒品走私案外，史上單件安毒製造成品數量最多案件，此外，警方另在屏東、新北等地逮捕李男等涉案五人，九人訊後依毒品等罪送辦，李、呂等七嫌被收押。

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