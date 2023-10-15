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罕見！行人鬼切「超人不當」害摔傷 男判賠29萬

基隆市一名八旬陳姓婦人兩年前到基隆市仁愛市場買菜，指控鄭姓送貨員害她摔傷。基隆地院判鄭男要賠償她醫藥費等共29萬元。（記者林嘉東攝）

基隆市一名八旬陳姓婦人兩年前到基隆市仁愛市場買菜，指控鄭姓送貨員害她摔傷。基隆地院判鄭男要賠償她醫藥費等共29萬元。（記者林嘉東攝）

2023/10/15 05:30

法官︰如同超車未保持距離

〔記者林嘉東／基隆報導〕開車時超車不當，會遭處罰，行人走在馬路上若「超人不當」，一樣會遭罰！

基隆市一名陳姓八旬老婦人，站在馬路中央等過馬路，待一輛汽車通過後邁步前行時，站在其左側後方的鄭姓男子，快速超越陳婦穿過馬路，此時速度慢落在鄭男後方的陳婦摔倒受傷。檢察官認為在陳婦跌倒時，鄭在前方，不可能是被鄭男擦碰跌倒，將鄭處分不起訴；基隆地院民庭法官則認為，陳婦跌倒，是因為鄭男「超人不當」碰到陳婦造成，認定鄭有過失，判決賠償陳婦醫療費等合計廿九萬餘元。

本案發生於二○二一年八月間，當時陳婦與卅多歲從事送貨的鄭男，都站在基隆市愛二路一處單向道中央，等著一輛黑色轎車通過後，前往對面仁愛市場，未料車子一過，陳婦就跌倒摔斷左側股骨頸。

陳婦指控被鄭男撞到後跌倒，提告過失傷害；鄭則說是陳婦踩到他的腳後方自行摔倒。檢察官調查認為，鄭走在前方，陳婦在後方，鄭難以發現身後陳婦的情況，認定鄭無過失責任，予以不起訴；案經陳婦聲請再議被駁回後確定。

陳婦改打民事求償官司，民庭法官勘驗市場監視器發現，陳婦先站在路中央注意右側來車，接著才見抱著紙箱的鄭男從陳婦左後側走近，等車子通過後，畫面看不到二人有無碰撞，但車子一過鄭男已在陳婦前方，接著陳婦跌坐在地上。

鄭男快速插入陳婦前方 與摔傷有因果關係

法官認為是鄭男急著送貨，過馬路時未與陳婦保持安全距離，等車子一過就快速插入陳婦前方，讓已起腳而重心往前的陳婦，無可避免地踩到鄭的腳或遭鄭碰撞而跌倒。

法官還稱，鄭男鬼切橫入陳婦前方的搶快行為，有如行車變換車道未與前車保持安全距離的「行人版」；鄭「超人不當」與陳婦跌倒骨折有因果關係，判鄭賠償陳婦醫藥費、精神慰撫金與看護費共廿九萬三千多元。

陳婦跌傷後置換人工關節 走路須靠助步器

陳婦受訪指出，跌傷後做了左髖半人工關節置換手術，至今走路須仰賴助步器，造成生活上極大不便，很感謝法官還她一個公道，但判賠再多的錢，也換不回失去的健康。

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