檢不起訴 民事法官判賠／法官事故畫面看全程 認定與檢方不同

基隆市一名八旬陳姓婦人兩年前到基隆市仁愛市場買菜，指控鄭姓送貨員害她摔傷。基隆地院判鄭男要賠償她醫藥費等共29萬元。（記者林嘉東攝）

2023/10/15 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕徒步送貨的鄭姓男子穿越馬路時，被法院以未保持安全距離、「超人不當」有過失，判決賠償陳姓婦人廿九萬餘元。法官在判決書中指出，整起傷害事故，屬動態連續性的發展過程，若不勘驗整件傷害事故的監視器畫面，無法完整掌握整起傷害事故發生始末，他依職權調閱刑事偵查全卷發現，檢方是以勘驗後的截圖，做為不起訴依據。

檢方︰勘驗後截圖做依據

法官判決認為，截圖內容僅片斷擷取轎車通過後，鄭男在陳婦前方的視角，據此認定走在陳婦前方的鄭男，難以注意後方陳婦情況，才以鄭男無過失，處分他不起訴。法官說，與鄭男、陳婦當庭與勘驗監視器畫面十餘次發現，鄭男過馬路時原本在陳婦左後側，為了送貨搶快，走近陳婦左側，等車子一過後，突然切入陳婦前方，妨礙陳婦前行而發生碰觸，才會得出鄭男過馬路時未與陳婦保持安全距離，鄭男有過失責任的心證。

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陳婦可重提過失傷害告訴

對此，主任檢察官陳照世指出，承辦檢察官應有看監視器畫面，只是請檢察事務官擷一段畫面作不起訴依據，陳婦之前提告鄭過失傷害罪，雖已不起訴確定，陳婦還是可以等民事求償確定後，再對鄭提起過失傷害告訴，由另名檢察官重啟調查，是否有其他新事實新證據。

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