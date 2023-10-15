為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

檢不起訴 民事法官判賠／法官事故畫面看全程 認定與檢方不同

基隆市一名八旬陳姓婦人兩年前到基隆市仁愛市場買菜，指控鄭姓送貨員害她摔傷。基隆地院判鄭男要賠償她醫藥費等共29萬元。（記者林嘉東攝）

基隆市一名八旬陳姓婦人兩年前到基隆市仁愛市場買菜，指控鄭姓送貨員害她摔傷。基隆地院判鄭男要賠償她醫藥費等共29萬元。（記者林嘉東攝）

2023/10/15 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕徒步送貨的鄭姓男子穿越馬路時，被法院以未保持安全距離、「超人不當」有過失，判決賠償陳姓婦人廿九萬餘元。法官在判決書中指出，整起傷害事故，屬動態連續性的發展過程，若不勘驗整件傷害事故的監視器畫面，無法完整掌握整起傷害事故發生始末，他依職權調閱刑事偵查全卷發現，檢方是以勘驗後的截圖，做為不起訴依據。

檢方︰勘驗後截圖做依據

法官判決認為，截圖內容僅片斷擷取轎車通過後，鄭男在陳婦前方的視角，據此認定走在陳婦前方的鄭男，難以注意後方陳婦情況，才以鄭男無過失，處分他不起訴。法官說，與鄭男、陳婦當庭與勘驗監視器畫面十餘次發現，鄭男過馬路時原本在陳婦左後側，為了送貨搶快，走近陳婦左側，等車子一過後，突然切入陳婦前方，妨礙陳婦前行而發生碰觸，才會得出鄭男過馬路時未與陳婦保持安全距離，鄭男有過失責任的心證。

陳婦可重提過失傷害告訴

對此，主任檢察官陳照世指出，承辦檢察官應有看監視器畫面，只是請檢察事務官擷一段畫面作不起訴依據，陳婦之前提告鄭過失傷害罪，雖已不起訴確定，陳婦還是可以等民事求償確定後，再對鄭提起過失傷害告訴，由另名檢察官重啟調查，是否有其他新事實新證據。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罕見！行人鬼切「超人不當」害摔傷 男判賠29萬
2023/10/15 05:30

罕見！行人鬼切「超人不當」害摔傷 男判賠29萬

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊

OUTLANDER陪伴車主10年 見證品質穩定
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播