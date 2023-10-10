醫生娘遭詐290萬 警苦勸3小時才信

警方埋伏於診所內，趁盧姓車手取款時逮人，查扣車手工作證等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/10 05:30

落入臉書投資廣告陷阱 行員通報警方

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市六十七歲陳姓醫生娘，於網路看見投資廣告後，便下載APP操作股票，短短一週遭詐團誆騙二百九十萬元，陳女最後一次提款時，銀行行員覺有異通報警方，一開始陳女仍不相信遭詐騙，堅持等投資獲利了結再說，經警方苦口婆心勸說三個多小時，陳女才願配合警方，誘出前來取款的廿二歲盧姓車手，逮人送辦。

據了解，陳女為永和某牙科診所醫師妻子，九月底時，她在手機看見臉書投資廣告，後加入六十人的LINE群組，對方說服她下載投資APP，可在平台儲值操作股票，陳女自上月底至本月六日，陸續於自家診所將二百九十萬元現金分四次面交給對方。

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本月七日陳女前往銀行再度臨櫃提款五十萬元，行員發覺有異報警，警方到場，不斷向陳女解釋該手法為詐騙集團招數，但陳女仍不相信自己遭詐騙，堅持將投資獲利了結後再說。

警方查看陳女手機，群組對話除「謝謝老師、老師好準」等話語，更有人以話術稱因獲利買了賓士車，警方對陳女說「這一切都是詐團在背後自導自演」，經勸說三個多小時，終於說服陳女。

據指出，當晚專案小組前往診所埋伏，待盧姓車手現身後逮人，查扣空白現金收據、工作證等，警方追查發現，盧男日前也因類似案件，取款時被新竹警方逮捕，原本還半信半疑的陳女這才大夢初醒。

警方︰標榜高報酬投資 應提高警覺

警方調查，盧男有詐欺前科，供稱是公司指派前來取款，否認有詐騙行為，詢後依詐欺罪嫌送辦；警方呼籲，網路充斥假投資詐騙資訊，皆標榜高報酬、快速獲利，民眾對網路投資應提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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