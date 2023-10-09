刑事被告報到人次狂飆、方式五花八門／官警嘆防逃無賞打破要賠

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2023/10/09 05:30

〔記者王冠仁、錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，防逃機制再次破功，派出所所長也被調職懲處；二○一九年，司法院提出「防逃新制」經立法院通過實施後至今，僅廿六人次接受科技設備監控，卻有超過三萬人次向警方報到，不過，司法機關沒提供「指定之機關報到」的施行細節，全靠警方自擬「警察機關辦理刑事被告報到案件注意事項」獨挑大樑，不少官警感嘆，根本是「有功無賞、打破要賠」。

新制實施 科技監控26人次

向警方報到人次超過3萬

法務部次長黃謀信昨對此表示，檢察官就具體個案決定何種方式的覊押替代處分，以確保被告未來的偵、審及執行，此涉及個案判斷，法務部尊重檢察官的個案決定。司法院刑事廳表示，各法院轄內廣設警局、分局、派出所，隨時掌握治安情資及顧慮人口，實務上多指定被告向住居所附近派出所報到，科技監控亦提供指定地點定期報到功能，將通盤檢討、精進，以因應實需。

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依刑事局統計資料顯示，防逃新制上路前，警方辦理刑事被告報到人次，每年約千人以下，只有二○一七、二○一八年分別為一二五五人次、一○○三人次。新制上路後，二○一九年飆升到七九九九人次，二○二○年至二○二二年則分別為八四二九次、三八七八次、七七一四次。

警：報到怎全靠警自擬規定

司法院：將通盤檢討、精進

法界指出，慶富集團副董事長陳偉志於二○一八年棄保潛逃，監察院指司法院與法務部無視刑事訴訟法規定「命被告定期向法院或檢察官報到」，反交給警察機關。調查報告發布後，因此案被懲處的三名官警處分撤銷，也催生防逃新制並於二○一九年七月實施。

警界分析，新制上路後，檢察官、法官可命被告「定期向法院、檢察官或指定之機關報到」，被告向警方報到從此「名正言順」，每年報到人次飆升，全靠警方自擬注意事項，規定設簿登記列管、記錄報到時間、承辦人每日查核、發現沒報到要通報、所長應付督考之責等。

一名所長遇過被告在颱風天沒報到，通報才知對方向法院請假，法院卻沒通知警方，使警方背負擾民罵名。另名所長說，被告報到的方式五花八門，有每日或每月一至兩次、兩日一次、每週一至四次；有些規定報到時段、有些則無；須每週報到者，任選或固定時間報到者皆有，相當繁瑣。

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