偷拍女同事253次 工程師解聘判刑 再判賠160萬

台中地院針對張男的偷拍惡行，民事部分判賠160萬元。（記者張瑞楨攝）

2023/10/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子原是一家電機公司的工程師，卻從二○一七年底至二○二二年五月，長達四年六個月時間，在公司廁所安裝微型錄影器（針孔攝影機），拍下至少四名女員工如廁畫面，共計二五三次，導致有女同事壓力大到離職。刑事部分張男被判刑一年，民事部分，其中一名受害人索賠二百萬元，台中地院判決張男應賠償一六○萬元。

判決書指出，張姓工程師已被解聘，他任職期間，公司的男女廁所共用，張男竟用雙面膠把針孔黏貼於置物架的底板下方，鏡頭對著如廁者方向，傍晚下班時，再到廁所將記憶卡取回，時間長達四年半。

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直至去年五月，一名如廁女同事見置物架下方有異，查看後驚覺是針孔攝影機，取用記憶卡發覺內有自己與另三名女同事的如廁畫面。

台中地院審理時，張男坦承犯行，法官認為他雖有悔意，但惡行讓被害人心靈受創，壓力大到甚至辭職，且未與被害女子和解，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑一年。

被害者心靈受創索賠

一名女同事提告主張，自己因張男的偷拍惡行，終日惶惶不安，對於在外如廁甚感畏懼，身心嚴重受創，索賠二○○萬元；張男表示自己經濟不佳，沒有能力賠償。

台中地院認為，張男已被原任職公司解僱，目前是從事保險業務工作的新人，尚無收入，但考量偷拍時間長達四年六個月，攝錄次數高達二五三次，判決應賠償一六○萬元，可上訴。

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