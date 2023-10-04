月餅是拾得物 警嘆「爬滿螞蟻不敢丟」

民眾撿來月餅變成拾得物，上面爬了滿滿螞蟻。（記者王捷攝）

2023/10/04 05:30

〔記者王捷／台南報導〕部分民眾撿到東西會送去派出所，台南警方在中秋節後收到兩盒撿到的月餅，其中一盒品牌不明，昨凌晨一查，爬滿螞蟻，另一盒則快過期，拾得物承辦人還不敢丟掉，怕哪天拾得人回來拿餅，除了嘆氣諷「真應景」，也希望能針對「撿到食物」來修法。

建議針對撿到食物修法

警方在拾得物的受理實務上，以五百元當分界，如果民眾撿到明顯五百元以上的財物，公告半年沒人領，就會把拾得物交給拾得人，如果是五百元以下，是公告十五天，但麻煩的是撿到食物如何處理？且部分食物還沒等到十五天就會腐敗。

請繼續往下閱讀...

台南警方就在中秋節過後連兩天有人送來撿到的月餅，其中一個拾得人將月餅往值班台上一甩只說撿到的，什麼資料都沒留就跑了，月餅沒有牌子、沒有保存期限，拾得物承辦人昨日一打開發現爬滿螞蟻，直喊噁心。

另一盒月餅的拾得人，跑到警所聲稱月餅就吊在他的機車上，很苦惱，警員拜託拾得人，如果擔心被告可簽切結書，因為是五百元以下拾得物，可以將月餅帶回保管或丟掉，但拾得人不願意，該盒月餅再過不久就要過期。

依民法八○六條，如果是易腐物，警察機關可以拍賣變換成金錢保管，但是公務機關要辦拍賣會，是很冗長的行政程序，等拍賣會舉辦，月餅說不定已不只長螞蟻，警方希望相關單位能修法，讓警察機關能自行處理撿到的易腐食品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法