襲女臀1秒 男判3個月 進郵局沒辦事 認定犯案

鄭姓男子在郵局內故意觸碰一名美女翹臀一秒，新竹地院法官，依性騷擾罪重判三月。（資料照）

2023/10/04 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市擔任健身教練的鄭姓男子在郵局內見一名美女粉領族獨自寄信，竟故意上前觸碰翹臀一秒，被害人不甘受辱憤而拍照提告，事後鄭男矢口否認犯行，新竹地院法官發現案發時他兩度進出郵局且沒有交易，認定他確有犯案動機，且痛批鄭男行為已影響社會秩序，惡性情節重大，依性騷擾罪重判三月，易科罰金需九萬元且不予緩刑。

女不甘受辱 拍照提告拒和解

法官調查，去年十一月，鄭男在竹市關東橋郵局內，見被害女獨自一人在該郵局櫃檯洽辦事務，認有機可乘，乃走到她正後方，趁其不及抗拒之際，以身體不詳部位碰觸臀部一下。經被害人報警處理，警方調閱監視錄影畫面而查悉上情。

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鄭男矢口否認性騷擾，辯稱真的沒有碰觸到她，被害人則說，當時替公司寄信，突然感覺到有人觸碰臀部一秒，轉頭一看鄭男在後方且很靠近，且在郵局裡並未申辦任何業務就走了，她辦完事走出郵局，發現鄭男還在門口，立即拍下對方身影。

法官批男惡性重大 不予緩刑

法官發現，鄭男進出郵局兩次，且無法說清楚當時去郵局辦什麼事，加上被害人不願和解，排除誣告的可能，認定鄭男確有襲臀故意。

法官審酌鄭男襲臀性騷擾不僅造成被害人不適，恐對其人際關係互動產生陰影，該行為實已影響社會秩序，造成公眾不安，其行為惡性及情節重大，且犯後均否認犯行，似未能體認自己行為已嚴重失當，最後依性騷擾防治法性騷擾罪判刑三月，易科罰金九萬元且不予緩刑。

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