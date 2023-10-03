博弈集團藏台中七期商辦 特警破門瓦解

特警攻堅使用破門器砸破玻璃，裡頭 成員全部嚇呆，全數乖乖配合。 （警方提供）

2023/10/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心昨宣布破獲一個藏身台中市七期高級商辦的博弈集團，施姓雙胞胎首腦應徵無前科員工「叩客」，上班均統一穿著白襯衫搭黑色西裝褲佯裝上班族低調進出，原欲藉此掩人耳目，但兩人脖戴超粗「土豪」金鍊，佐以勞以力士名表高調裝扮，反因此露餡，連帶集團遭警方殲滅。

刑事局中打日前接獲情資，有大型博弈機房藏匿中市七期高級商辦內，經長期蒐證監控，發現以二十六歲施姓雙胞胎為首的「TU 娛樂城」博弈集團，要求成員上班均統一穿著白襯衫搭黑色西裝褲，佯上班族低調進出商辦，實則從事叩客博弈，藉以掩人耳目躲避查緝，且清一色均應徵聘用沒有刑案紀錄員工，避免遭警方鎖定。

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經查，該集團以社群軟體「報明牌」Call客加入聊天群組，等賭客加入博弈會員後，再由暗樁遊說，吸引下注，賭客再到超商購買點數，或是銀行轉帳入金，集團成員兌換成賭博點數，提供下注，至少上百人加入會員，不法獲利達千萬。

特警攻堅機房，裡頭成員全部嚇呆趴下，警方當場查獲施姓兄弟檔以及旗下成員共二十一名，查扣大批電腦螢幕、主機等證物，警方表示，施姓兄弟二人脖子上各戴一條超粗「土豪」金鍊，兩條金鍊總價七十五萬餘元，兩人還手戴市價近三百萬元的勞力士名表，高調裝扮反引起注意進而識破收網，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。

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特警攻堅使用破門器砸破玻璃。 （警方提供）

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